Kevin Porter Jr, un double-double en pensant à son « grand frère », James Harden

« C’était un poids en moins sur les épaules. » Kevin Porter Jr. a vécu cette première avec les Rockets comme un soulagement. Ses problèmes extra-sportifs à Cleveland, son transfert à Houston contre un simple futur second tour de Draft puis un retour à la compétition restreint à la G League… Bref, comme il le dit, « ça a été un long parcours pour en arriver là ».

« Là », jusqu’à son premier match dans un contexte NBA depuis un peu plus d’un an. Et comme les Rockets l’avaient imaginé depuis son arrivée, il a bien été mobilisé à la mène, en relais de John Wall en théorie. Comme ce dernier était absent cette nuit, Kevin Porter Jr. a été beaucoup utilisé en sortie de banc (29 minutes).

Il a profité de l’occasion pour confirmer ses qualités à la distribution, affichées à l’étage inférieur avec les Vipers. En plus de ses 13 points (5/11 aux tirs dont 1/5 de loin), il a distribué 10 passes, un record dans la jeune carrière de celui qui estime avoir toujours eu une « mentalité de meneur de jeu » en lui. Il a également capté 5 rebonds, volé 3 ballons mais en a perdu 4 autres.

Après la rencontre, il a été interrogé sur son rapport avec l’ancienne vedette locale James Harden, avec qui certains aiment le comparer.

« C’est mon grand frère », qualifie l’intéressé. « Je l’ai beaucoup observé. On se parle beaucoup, il me donne quelques clés, pour que je puisse prendre l’avantage. J’ai le sentiment qu’on joue de la même façon parce qu’on est gaucher et qu’on aime tous les deux ce « stepback ». » Puis il ajoute, en rigolant : « Mais je suis bien plus athlétique que lui, je dunkerai sur James ! »

Une bonne transition grâce à la G League

En attendant, il sera chargé de faire tourner la boutique des Rockets. « Il va avoir la balle en main et amorcer nos systèmes, il jouera également un peu sans ballon », décrit son coach, Stephen Silas, en envisageant des combinaisons sur ses lignes d’arrières, lorsque l’infirmerie se videra (Eric Gordon s’est blessé en cours de route).

« Dans la situation actuelle avec tous nos joueurs blessés, il jouera tout simplement. Pour le moment, nous n’avons pas le luxe de choisir avec qui il sera sur le terrain. Mais à un moment donné, j’espère que ce sera le cas », affiche Stephen Silas, qui salue le travail de son homologue chez les Vipers.

En plus de Kevin Porter Jr, il a pu s’appuyer sur Kenyon Martin Jr, passé lui aussi près du double-double (13 points et 9 rebonds). « Ils se sont parfaitement intégrés », poursuit Stephen Silas. « Il n’y a pas eu trop de problèmes pour appeler les systèmes. Avoir cette structure en G-League m’est vraiment, vraiment utile en tant qu’entraîneur mais aussi pour les gars qui arrivent, de sorte qu’ils ne soient pas complètement dans l’inconnu. »

Kevin Porter Jr. apprécie en tout cas cette opportunité de repartir à zéro avec les Rockets. Une équipe dont il assure qu’une fois que tout le monde sera revenu de l’infirmerie, elle deviendra « redoutable ».