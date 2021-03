James Jones très fier de la progression de ses Suns

Étant un simple intérimaire au début de la saison dernière, James Jones observe les progrès de son équipe, qui se place aujourd’hui à la deuxième place du classement de la conférence Ouest.

Avec un bilan de 24 victoires pour 11 défaites, ses Suns ont ainsi fait un très grand bond en avant.

Pour James Jones, voir son équipe progresser de la sorte est forcément gratifiant. « C’est bon de faire partie de cette équipe. Même quand je n’étais qu’intérimaire, mes pensées et ma concentration étaient tournées sur comment aider l’équipe à être compétitive, et si nous pouvons faire ça, ça ira tout seul. C’est marrant de voir les gars qui sont ici depuis le début, Deandre, Devin, Mikal, qui connaissent beaucoup de succès aujourd’hui et font notre réussite. Les voir évoluer comme ça, c’est vraiment cool. Ça me donne une satisfaction sachant que j’y ai assisté. Je n’ai rien fait, je n’ai pas joué un match, je n’ai pas versé une goute de sueur mais je peux voir que leur travail paye donc c’est gratifiant d’un certain point de vue. »

Le collectif passe avant les récompenses individuelles

D’ailleurs, pour James Jones, Devin Booker méritait d’être invité dans les effectif du All-Star Game dès les votes des fans. « J’étais déçu pour Devin sachant qu’il le méritait. Il était plus que méritant, mais je pense d’abord à l’équipe. Ces choses pour moi sont toujours un bonus et le connaissant et en connaissant les gars dans l’équipe, nous voulons surtout gagner des matchs. Nous voulons gagner des titres et si sur notre chemin vers le titre, il y a des récompenses individuelles qui arrivent, c’est bien mais nous connaissons dans l’équipe la valeur de Devin et de Chris. C’est une récompense pour les médias, c’est une récompense pour les fans, ce n’est pas quelque chose que nous contrôlons. Ce n’est pas décidé par les coaches adverses et nous ne pouvons pas contrôler la manière dont c’est décidé. Nous contrôlons notre manière de jouer pour gagner des matchs. Si nous faisons ça, ils se mettent dans la conversation pour les récompenses individuelles mais je pense d’abord à l’équipe. Tout ceci est cool mais je veux gagner des titres. »

Un titre qu’il peut réellement envisager de gagner avec l’ajout de Chris Paul. « Oui, nous savons ce qu’il fait et nous savons ce qu’il peut faire et il a démontré à tout le monde à quel point il est important, à quel point il a de l’impact, à quel point il est précieux pour gagner. C’est ce que nous avions envisagé, il a été phénoménal et plus encore mais je crois toujours qu’il peut jouer à un tout autre niveau parce qu’il vient juste de commencer, il vient juste de prendre ses marques avec l’équipe. »

Beaucoup d’attentes envers Deandre Ayton

James Jones s’est également exprimé sur Deandre Ayton. « C’est bien de le voir progresser au fur et à mesure. Nous lui en demandons beaucoup. Il est notre point d’ancrage. L’année dernière avec Deandre, nous espérions de lui qu’il joue bien et la plupart des soirs, nous avions besoin de lui pour être bon. Nous en sommes maintenant à un point où nous avons besoin de lui pour être excellent. Il doit être bon. Nous mettons la barre très haut avec lui. Je pense pas qu’il y a quelqu’un dans l’équipe dont nous attendons davantage que Deandre ».

Et le GM rappelle que ces attentes sont autant sur le plan offensif que défensif. « Nous lui demandons d’être le socle d’une défense du Top 8. Nous lui demandons d’être le socle d’une top 8 attaque avec sa mobilité et son toucher près du cercle. Nous lui demandons d’être un joueur élite, un rebondeur défensif du Top 5 NBA pour porter notre équipe défensivement. Nous lui demandons de jouer 38/36 minutes des deux côtés du terrain. »

Pour James Jones, la progression de Deandre Ayton passe par sa capacité à se sacrifier pour le bien de l’équipe.

« Le faire tout en apprenant à exploiter ses opportunités et à se sacrifier offensivement pour que nos joueurs offensifs performent, comme Cam Johnson, Devin Booker, Jae Crowder, afin que ces gars-là aient des opportunités offensivement. Quelqu’un doit se sacrifier. Nous lui avons donc demandé de sacrifier beaucoup, il s’est sacrifié et s’est amélioré. En règle générale, quand les gars se sacrifient, vous leur en demandez moins. Nous lui demandons de se sacrifier en faisant plus. Et il l’a fait, il l’a fait avec l’équipe devant au classement. Tout ce que nous lui avons demandé de faire, c’est pour le bien de l’équipe. »