Marcus Smart reste optimiste pour ses Celtics

Victime d’une déchirure au mollet gauche fin janvier, Marcus Smart a profité du All-Star Break pour se remettre définitivement de sa blessure et sera en tenue ce soir pour affronter les Nets. Un retour que Brad Stevens attendait avec impatience, ses Celtics ayant fait preuve d’inconstance ces dernières semaines, avec 9 revers en 18 matchs.

« C’est un gars qui sait comment jouer, qui joue des deux côtés du terrain et qui nous rend meilleurs des deux côtés du terrain. Ce sera un excellent test pour voir où nous en sommes, car je pense que les Nets sont clairement une équipe qui sera très difficile à battre pour le reste de la NBA », a-t-il déclaré.

Chien de garde de la formation du Massachusetts, hyperactif en défense, Marcus Smart a souffert dans sa chair de voir son équipe prendre l’eau comme ça a été le cas il y a trois semaines, sur le parquet de New Orleans. Boston s’était incliné en prolongation après avoir compté 24 points d’avance…

« Surtout quand vous savez à quel point nous pouvons être une bonne équipe défensive… » déplore Marcus Smart. « Et pour moi, qui suis un défenseur, c’est difficile à regarder. Mais dans ces moments-là, je dois observer ça avec un œil différent. Quand tout le monde regarde les aspects négatifs, je regarde les aspects positifs. » Pour lui, ce n’est qu’une question d’effort, et il va se charger « de ramener l’énergie défensive ».

Plus globalement, comme il l’a fait durant sa convalescence, Marcus Smart va tâcher d’insuffler un état d’esprit positif au reste du groupe afin de rattraper l’écart qui s’est installé avec les trois équipes de tête à l’Est.

« Pour moi, ça a toujours été comme ça, quel que soit le type de blessure que j’ai eue. Quand on y pense et qu’on s’inquiète, il ne faut pas réfléchir comme ça. Parce qu’une fois que vous commencez à y penser, vous commencez à laisser cette négativité, ce doute, s’installer et les choses commencent à aller mal pour vous. Vous devez faire confiance à votre corps et aux choses que vous faites », a-t-il ajouté.

Nul doute que ses retrouvailles avec Kyrie Irving au sein de ces Nets 2.0 sauront le motiver…