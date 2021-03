Quinn Cook rebondit aux Cavaliers

Récemment laissé libre par les Lakers, Quinn Cook vient de donner son accord pour un contrat de dix jours avec les Cavaliers qui disposent d’une place dans leur effectif, et qui doivent compenser l’absence de Matthew Dellavedova.

Le Cleveland Plain Dealer explique que la franchise a attendu le tout dernier moment pour le signer afin de pouvoir profiter de lui jusqu’au 21 mars.

Peu utilisé en Californie, avec seulement 62 minutes en 16 apparitions cette saison, Quinn Cook revient donc dans l’Ohio… où tout avait commencé pour lui en 2015 avec une invitation au camp d’entraînement des Cavaliers.

Quinn Cook s’était surtout construit en G-League avec le Charge de Canton avant de passer par les Mavericks, les Pelicans, les Warriors et donc les Lakers. À l’arrivée, deux titres de champion NBA pour compléter un sympathique palmarès : champion NCAA, MVP du All-Star Game de G-League, Rookie Of The Year de G-League…