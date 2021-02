Les Lakers se séparent de Quinn Cook

Champion NBA avec les Warriors et les Lakers, Quinn Cook vient d’être sacrifié par les champions en titre. Alors que l’équipe reste sur trois revers de suite, et qu’elle va devoir se passer d’Anthony Davis pendant au moins un mois, les dirigeants ont décidé de se séparer de leur meneur de jeu.

Barré par Dennis Schroder et Alex Caruso, l’ancien meneur des Warriors a peu vu le terrain cette saison, tournant péniblement à deux points de moyenne. Selon The Athletic, il devrait intéresser quelques équipes par son expérience de double champion NBA et sa super mentalité.

Côté Lakers, ce départ est signe d’une possible arrivée, et on évoquait ce week-end le retour de DeMarcus Cousins pour compenser l’absence de Davis. Le pivot des Rockets pourrait être coupé dans les heures ou les jours qui viennent.