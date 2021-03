Christian Wood annonce son retour pour les prochains jours

Les Rockets n’attendent que ça depuis cinq semaines. Quand Christian Wood s’est blessé à la cheville, à Memphis, le 4 février dernier, il a non seulement rejoint l’infirmerie mais surtout cassé la dynamique de Houston.

Car depuis cette victoire contre les Grizzlies, les hommes de Stephen Silas n’ont plus goûté au succès, enchaînant treize défaites de suite ! Le retour de Christian Wood est donc très attendu.

« Je me sens bien », a livré l’intérieur au Houston Chronicle. « Encore quelques jours et je serai de retour. La rééducation a été bien plus dure que les matches. Je n’ai jamais été blessé aussi durement et longtemps. »

Houston espère ainsi pouvoir aligner Christian Wood, John Wall et Victor Oladipo ensemble, pour retrouver des couleurs, puisque les trois joueurs n’ont partagé que 53 minutes ensemble sur le parquet…

« On est une bien meilleure équipe que ce qu’on a montré pour l’instant. En pleine santé, on est difficile à battre. Moi, Oladipo, Wall et Eric Gordon, on n’a évolué ensemble que deux matches. »

Pour Christian Wood, il y a également un sentiment de revanche après un début de saison réussi sur le plan individuel (22 points et 10.2 rebonds de moyenne) qui l’avait placé dans le débat pour le All-Star Game. « Je suis très motivé : je n’ai pas été All-Star, mon équipe a perdu treize matches de rang. Je n’ai pas aimé voir mon équipe perdre des matches qu’elle aurait pu gagner. Je veux aider mon équipe à tenter d’arracher les playoffs. »