Sur 13 revers consécutifs, les Rockets attendent avec impatience le retour de la santé

La dernière victoire des Rockets date du 4 février. Depuis cette soirée à Memphis, où Christian Wood s’est blessé à la cheville, les joueurs de Houston vivent une longue descente aux enfers avec désormais treize défaites de suite !

Dans une telle mauvaise passe, la coupure arrive toujours trop tard, mais les hommes de Stephen Silas vont enfin pouvoir souffler pendant quelques temps. En attendant des jours meilleurs que le coach annonce déjà.

« C’est encourageant de savoir que, quand on sera bonne santé avec un groupe au complet, ça ira bien. J’en suis convaincu », prévient-il au Houston Chronicle. « Cette série de défaites est toujours là, devant moi, et je ne peux jamais m’arrêter d’y penser, pour essayer de faire mieux. Le All-Star break ne permet pas d’oublier ces revers, ils sont là et je veux trouver une solution à ce problème. C’est évident que la santé va nous aider. »

Le retour de Christian Wood sera bien sûr capital pour retrouver un meilleur niveau de jeu collectif. Il faut aussi espérer pour les Texans qu’Eric Gordon et Danuel House Jr. seront également moins gênés par leur genou, et que le duo John Wall – Victor Oladipo pourra disposer de davantage de minutes communes sur le parquet (le trio Christian Wood, John Wall et Victor Oladipo n’a, par exemple, évolué ensemble que 53 minutes…).

« On saura ce qu’on a dans le ventre quand le groupe sera au complet »

C’est cet ensemble d’éléments qui permet à l’ancien meneur de jeu des Wizards d’être optimiste.

« Quand on sera en bonne santé, on saura le type d’équipe qu’on peut devenir », annonce-t-il. « Sans pépins physiques, on a beaucoup d’armes. Mais on a besoin de passer plus de temps ensemble. On pourra, je l’espère, remonter après cette série de treize défaites. On entend le bruit médiatique, les commentaires, mais on reste soudé. Pendant cette coupure, on doit se regarder dans le miroir et se dire qu’on peut faire mieux. »

Le pari de « l’extra small ball » n’a pas fonctionné, les Rockets ont montré des grosses lacunes en défense et leur adresse extérieure a trop souvent été en panne. Outre les absents donc, qui ont plombé les performances, les manques ont tout de même été flagrants et Victor Oladipo est conscient que cette équipe doit et peut réagir.

« On saura ce qu’on a dans le ventre quand le groupe sera au complet. Ce sera très intéressant de voir ça. On s’est tiré une balle dans le pied, mais on a tous des choses à prouver. On est motivé pour la suite. »