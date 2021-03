Les Warriors attaquent les étapes de montagne

Les Warriors restent sur trois défaites consécutives et malheureusement pour eux, leurs prochains adversaires ne semblent pas les cibles idéales pour commencer une bonne série puisque les joueurs de la Baie s’apprêtent à affronter les Clippers, le Jazz et les Lakers !

Un enchaînement de rencontres qui permettra de jauger le niveau de l’équipe de Stephen Curry. « Une série de matchs difficiles nous attend mais je pense que ça peut nous aider à nous concentrer et à comprendre à quel point chaque possession est importante, surtout en début de match contre de très bonnes équipes » explique ainsi le double MVP. « Nous sommes impatients de reprendre, surtout après les deux défaites juste avant la coupure. »

Dixième à l’Ouest avec 3,5 matchs d’avance sur le duo Pelicans-Kings, Golden State verra son avance fondre rapidement en cas de série de défaites, d’où l’intérêt de retrouver rapidement la victoire.

Attention au faux départ

« La coupure donne l’occasion de déconnecter, de se régénérer mentalement, et de prendre conscience qu’il faudra être frais physiquement pour revenir avec la bonne énergie contre de bonnes équipes qui nécessitent un effort maximal pour gagner. »

Concernant cette reprise plus que compliquée, le meneur des Warriors préfère ne pas s’attarder dessus. « Ça ne change rien, le calendrier est ce qu’il est. Ça s’équilibre à la fin de l’année, donc peu importe. Nous sommes dans une position où nous avons perdu trois matchs de suite et nous jouons contre trois bonnes équipes. Nous devons jouer ces équipes à un moment donné. Je ne me prends pas la tête avec ça. J’essaye juste de préparer mon équipe pour qu’on évolue à notre meilleur niveau. »

Cette mission deviendra peut-être plus compliquée que prévu sachant que James Wiseman a oublié d’effectuer un test Covid qui pourrait le tenir éloigné des terrains lors des prochaines échéances. Par contre, Kelly Oubre Jr. et Draymond Green seront là, et Steve Kerr a promis du changement dans sa rotation…