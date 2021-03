Les Clippers devraient aussi rester sages jusqu’à la « trade deadline »

Il reste encore 15 jours aux franchises pour s’activer en coulisses avant la « trade deadline ». Nombreuses sont celles qui se sont interrogées sur la nécessité d’éventuels mouvements en vue de la fin de saison et des playoffs.

Mais chez les Clippers, alors que des rumeurs autour de Kyle Lowry ont filtré, la raison devrait l’emporter, d’après The Athletic, le « front office » ayant fait le choix de la stabilité. Certes, les troupes de Tyronn Lue ont perdu du terrain face à leurs concurrents à l’Ouest en concédant six revers sur leurs dix derniers matchs avant le « break ». Certes, les Clippers affichent seulement la 15e meilleure évaluation défensive de la ligue.

Mais deux éléments ont penché dans la balance pour convaincre les dirigeants de ne pas réfléchir à de gros changements. Le premier concerne la cohésion d’équipe qui, contrairement à la saison passée, serait plutôt bonne, les rôles de chacun étant davantage respectés pour le bien de l’équipe.

Et une autre donnée a changé. Si Lou Williams a longtemps pu être considéré comme une monnaie d’échange, suite à ses problèmes extra-sportifs au cours de la fin de saison dans la « bulle », puis à cause d’un début d’exercice 2020/21 difficile, les Clippers n’envisageraient plus de s’en séparer, le sixième homme ayant retrouvé un niveau plus que correct en plus de faire le plus grand bien au reste du groupe grâce à son leadership.