Elie Okobo attend la « trade deadline »

Il ne reste plus qu’un Français en lice en G-League, et c’est Alex Toupane. Pour les autres, la saison est d’ores et déjà terminée, et notamment pour Elie Okobo. L’ancien meneur des Suns avait rejoint les Nets pour évoluer avec leur équipe de G-League, et malheureusement, ça ne s’est pas passé aussi bien que prévu.

« J’étais vraiment dans l’idée de jouer simple, de montrer aux équipes NBA que je pouvais être solide en menant l’équipe et en faisant plusieurs choses importantes. C’est vrai que par moments je me suis perdu dans ça et j’ai été moins agressif » reconnaît-il sur le site de la fédération. « C’est des points sur lesquels il fallait que je travaille. Après il y a aussi eu des bonnes choses, c’était une bonne expérience même si on n’a pas gagné énormément de matchs. On apprend de ce genre d’expérience et j’en retire toujours du positif. »

Avec 8.9 points, 3.4 rebonds et 5.1 passes de moyenne pour les Long Island Nets, Elie Okobo n’a pas eu la chance de décrocher un coup de fil d’une franchise NBA, mais il se donne encore 15 jours avant d’envisager la suite.

« Je pense rester ici jusqu’au 25 mars, date de la trade deadline NBA. Si jamais il n’y a pas d’offre ici, je verrai ce qu’on me propose ailleurs ».