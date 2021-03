Le pari réussi de Nicolas Batum

Nous sommes à quelques jours du début des « training camp », et Nicolas Batum prend la porte, avec un très gros chèque. Transparent lors de sa dernière saison, il est coupé par Charlotte et se retrouve free agent. Alors que sa cote est au plus bas depuis deux ans, rapidement une demi-douzaine de prétendants au titre le contactent pour la saison à venir.

Batum n’a que l’embarras du choix. Son pote Rudy Gobert a bien essayé de le convaincre tout comme Toronto, Milwaukee ou Brooklyn mais après avoir échangé avec Tyronn Lue, Lawrence Frank et les deux superstars des Clippers que sont Paul George et Kawhi Leonard, son choix se porte sur la franchise de Los Angeles.

Meurtris eux aussi par une fin de saison cauchemardesque, Nicolas Batum y voit comme un signe du destin : « Nous avons eu une histoire commune. Mon histoire est leur histoire. Ce qu’il s’est passé l’an dernier pour eux ressemble à ce qu’il s’est passé pour moi l’an dernier. Je pense que c’est très similaire : les gens attendaient beaucoup de nous et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Donc j’étais du genre : Pourquoi ne pas aller avec eux pour qu’on se relève ensemble ? »

Retour dans un rôle de facilitateur

Direction le Staples Center et un rôle de coéquipier modèle qui lui sied à merveille. Fini le contrat à 120 millions sur 5 ans mettant une pression démesurée sur ses épaules, Batum se cantonne à un rôle de facilitateur. « C’est le facilitateur ultime qui fait tout pour nous garder soudés « résume Paul George.

Cette saison, Batum laisse la lumière aux stars que sont Paul George et Kawhi Leonard. L’ailier français joue les coéquipiers modèles avec 9 points, 5 rebonds et 2 passes de moyenne à 47% aux tirs dont 44% de loin. « Je savais que je pourrais rejoindre une équipe avec du talent et m’assurer d’être le facilitateur. Je suis comme ça depuis le début de ma carrière. »

Le natif de Lisieux pense qu’il peut apporter cette cohésion qu’il manquait aux Clippers l’année dernière en playoffs : « Une des raisons pour lesquelles j’ai choisi les Clippers est que j’avais l’impression qu’il leur manquait peut-être un gars comme moi ou Serge l’année dernière. Je m’en fous de ce que je fais sur le terrain. Je ne viens pas sur le terrain en étant focalisé sur mes stats. Je veux juste faire en sorte que l’équipe, et surtout mes deux meilleurs joueurs, soient assez bons pour gagner le match. »

Intelligent sur le terrain, Batum sait ce qu’il faut faire pour gagner des matches. Ivica Zubac s’en est aperçu dès son premier entrainement avec lui : « Un des plus gros QI basket avec lequel j’ai joué. »

Un seul objectif : le titre

Tourné absolument vers le collectif, Batum s’est parfaitement inscrit dans le projet Clippers qui n’est ni plus ni moins que le titre. « Il cherche à accomplir la même chose que nous tous. Ce qui est bien dans ce groupe, c’est que nous avons tous le même objectif. » estime le triple meilleur sixième homme de la ligue Lou Williams.

Arrivé cet été, Batum ne cherche pas à savoir ce qu’il s’est passé dans les rangs des Clippers l’année dernière. Le plus important reste le présent ainsi que les échéances à venir. « Je ne crois pas qu’il faut parler de ce qui s’est passé l’année dernière. C’est terminé, passons à autre chose, concentrons sur cette saison et allons remporter le titre ».

S’il y a le titre au bout, cela constituerait une sacrée revanche pour Batum et son équipe.