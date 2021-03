Au concours de dunks, Anfernee Simons veut prouver qu’il a du « jump » dans les jambes

Anfernee Simons était encore dans le berceau, le jour où Vince Carter a secoué la planète basket avec son concours de dunks mythique en 2000. Âgé de 21 ans, l’arrière des Blazers a, à son tour, une opportunité de se montrer à ce concours.

Le natif de Floride, qui a grandi en admirant les montées au cercle de Tracy McGrady, Dwight Howard ou même plus récemment d’Aaron Gordon, a été beaucoup influencé par l’ancien planeur des Raptors. Plus jeune, dunker à la manière de ce dernier était l’un de ses objectifs.

Mais contrairement à Carter à l’époque, la doublure de Damian Lillard est peu connue pour ses dunks en match. Même si, en deux saisons et demie passées dans la grande ligue, ce joueur porté vers l’attaque a affiché des qualités athlétiques indéniables.

L’intéressé, en compétition avec d’autres jeunes encore méconnus, Obi Toppin et Cassius Stanley, ne s’attendait d’ailleurs pas à être convié à l’événement. « Ça va être stressant, confie-t-il à Oregon Live. Je vais être nerveux et excité en même temps. Avec un peu de chance, cela me fera sauter plus haut. »

Derrick Jones Jr. comme conseiller

Contrairement à ses prédécesseurs dans ce concours, il ne pourra pas s’appuyer sur l’énergie d’une salle remplie par 20 000 fans. Pour se préparer, Simmons aura au moins l’avantage d’être conseillé par son coéquipier, et vainqueur en titre du concours, Derrick Jones Jr. Ce dernier lui a par exemple rappelé à quel point il était important réussir son premier dunk, pour donner le ton.

L’arrière entend également impliquer un autre coéquipier qui va l’accompagner à ce All-Star Game pas comme les autres, Damian Lillard, également ancien participant de ce concours (2014). « Je vais probablement faire appel à Dame pour l’un de mes dunks, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire », annonce Simmons.

Leur coach Terry Stotts voit en tout cas d’un œil sa participation à ce genre d’événement. « Ça va être une belle opportunité pour lui. Et je pense que beaucoup de gens vont découvrir ce que nous savons déjà à Portland, qu’Anfernee est un grand athlète. Je suis pressé de voir comment il se débrouille. » Et de voir jusqu’où peut grimper son joueur, persuadé d’avoir « véritable chance » de l’emporter.