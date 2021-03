Matisse Thybulle possède désormais sa fresque à Philadelphie

À tout juste 24 ans, l’ailier, en partenariat avec Red Bull, sa franchise et l’artiste Gloss Black va désormais avoir une fresque à son effigie sur la façade d’un bar du quartier de Fishtown, à Philadelphie.

Une proposition que les propriétaires ont vite acceptée. « Ils nous ont demandé si on était intéressé d’avoir un de nos murs peint à l’effigie de Matisse Thybulle et on a trouvé ça bien. C’est vraiment visible, donc les gens s’arrêtent et viennent prendre des photos. Nous avons rencontré Matisse et c’est vraiment un bon mec très humble. »

Pour la réalisation de ce projet, Red Bull et Philadelphie ont sollicité un artiste local du nom de Gloss Black.

Une interception = 250 dollars

« C’est incroyable de faire partie de ce projet où Red Bull et les Sixers donnent à leur communauté. J’ai commencé à peindre des murs à Fishtown il y a des années. Donc maintenant, en créer un qui célèbre Matisse et Philadelphie est quelque chose dont je suis vraiment fier. »

Pour chaque interception de Matisse Thybulle cette saison, 250 dollars sont versés à la ville par les Sixers et Red Bull afin de rénover les terrains de basket de l’agglomération.

« Quand ils m’ont demandé si c’était quelque chose qui m’intéresserait, j’étais tellement honoré. Il faut assumer mais dans le même temps c’est vraiment cool de voir que j’en suis déjà arrivé là, et que les gens veulent me voir sur un mur. Nous avons pris du temps pour essayer de trouver un dessin qui nous convient. Voir un artiste faire ça juste avec ses mains et un spray est vraiment impressionnant. »

Avec ses 46 interceptions et une 12e place au classement des meilleurs voleurs de ballon, le sophomore a permis à la ville de gagner 11 500 dollars et vu ses qualités défensives, le montant total devrait être rondelet.