CJ McCollum et Jusuf Nurkic réévalués après le All-Star break

Si Damian Lillard se débrouille très bien sans eux, le meneur des Blazers devrait bientôt récupérer du soutien. La franchise de Portland vient d’annoncer que CJ McCollum pouvait désormais s’entraîner avec contact alors qu’il continue de récupérer de sa fracture au pied.

Une convalescence, initialement estimée à un mois, qui s’allonge encore un peu pour lui.

Quant à Jusuf Nurkic, également absent depuis la mi-janvier en raison de sa fracture au poignet, il poursuit son activité à l’entraînement et ses progrès dans sa rééducation.

Les deux hommes seront évalués la semaine prochaine par le staff médical, autrement dit après la pause liée au All-Star Game. Malgré leur absence, les Blazers restent dans le positif avec un bilan de 13 victoires et 9 défaites en leur absence, pour 21 victoires et 14 défaites au total, et une belle 5e place à l’Ouest.