Des Knicks satisfaits mais pas rassasiés

C’est la première fois depuis la saison 2012/13 que les Knicks présentent un bilan positif au All-Star break. À l’époque, New York avait atteint les demi-finales de conférence, finalement battus par les Pacers de Paul George.

Une éternité qui a de quoi donner de l’espoir aux hommes de Tom Thibodeau même si ce dernier préfère ne pas s’enflammer au micro de Yahoo! Sports. « Il y a eu des bonnes choses de faites et évidemment certains points à améliorer. La pause arrive au bon moment. Nous avons eu un calendrier difficile en termes de déplacements et nous aurons la chance de nous rassembler, de jeter un œil à la première moitié du championnat et de construire dessus afin d’être prêts pour la seconde partie de saison. »

La reprise déjà dans les têtes

Mais à peine la pause commencée, l’ancien coach des Bulls a déjà le regard tourné vers la reprise avec une deuxième moitié de saison qui s’annonce corsée. « Le challenge sera intéressant, ça devrait montrer ce qu’on a vraiment dans le ventre mais on ne doit pas changer notre approche, rester concentré sur notre progression chaque jour et être prêt pour Milwaukee. Ce sera un gros test pour notre retour à la compétition. »

Même son de cloche pour le néo All-Star, Julius Randle, qui souhaite en premier lieu que tout le monde profite de la trêve pour recharger les batteries.

« Ça nous donne une bonne dynamique avant la coupure. Maintenant c’est à nous les joueurs de rester en bonne santé et de revenir prêts pour le match contre Milwaukee. Nous devons rester en forme aussi bien physiquement que mentalement pour revenir et avoir une bonne deuxième partie de saison. C’était une belle première moitié de saison pour nous mais nous devons continuer de progresser et nous améliorer collectivement et nous le ferons. »

L’union sacrée

Pour RJ Barrett, le travail est la clef du succès des Knicks : « Je pense que nous travaillons très dur, et on a du succès. Nous avons encore beaucoup de choses à améliorer mais je pense que le travail nous permet de nous améliorer justement et on essaie d’apprendre et de progresser chaque jour. »

Après une saison rookie faite de hauts et de bas, le sophomore savoure cette saison. « Je pense que nous sommes tous concernés, nous sommes tous tournés vers le même objectif, et nous travaillons tous pour le réaliser. Nous sommes soudés et je profite à fond de cette année, j’aime beaucoup notre saison. »

Rendez-vous donc le 12 mars prochain contre les Bucks afin de voir si la « hype Knicks » va continuer.