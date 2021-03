Soirée faste et fructueuse pour Dennis Smith Jr. et Mason Plumlee

Au cœur d’un exercice 2020/21 compliqué, puisqu’ils occupent la dernière place de la conférence Est, les Pistons se sont peut-être offerts leur meilleure prestation de la saison, la nuit dernière. Et, ce, alors qu’ils se présentaient à Toronto (ou plutôt Tampa) sans leurs cinq meilleurs marqueurs de la campagne actuelle.

En plus de Derrick Rose et Blake Griffin, respectivement transféré aux Knicks et écarté de la rotation, Detroit devait effectivement composer avec les absences de Jerami Grant (quadriceps), Delon Wright (aine) et Josh Jackson (malade). Pour autant, en dépit de ces nombreuses blessures, auxquelles il faut ajouter celles de Killian Hayes, Jahlil Okafor et Frank Jackson, la franchise du Michigan a flambé face aux Raptors, certes très affaiblis par le Covid-19.

Exploit rare du duo Smith Jr. / Plumlee

Pour ce faire, les Pistons se sont notamment appuyés sur les triple-double conjoints du nouveau venu, Dennis Smith Jr. (10 points, 12 rebonds, 11 passes), et du récidiviste, Mason Plumlee (14 points, 11 rebonds, 10 passes). Ensemble, ils sont ainsi devenus la 13e paire de coéquipiers de l’histoire à réussir un triple-double dans le même match. Avant eux, seuls Donnie Butcher et Ray Scott avaient d’ailleurs accompli pareil exploit, avec Detroit, en mars 1964.

Une performance de choix qu’a, cependant, voulu nuancer Dennis Smith Jr., après la rencontre.

« [Les triple-doubles], ce n’est assurément pas quelque chose sur lequel vous devez vous focaliser car, lorsque vous courez après, vous commencez à perdre en lucidité », juge l’ancien meneur des Mavericks et des Knicks pour Pistons.com. « Il faut simplement jouer et réaliser les bonnes actions. Donc, ce soir, ma principale mission a été d’obtenir des rebonds, courir après le ballon et récupérer des possessions. »

Autre élément des Pistons déterminant la nuit dernière : Wayne Ellington. Auteur de 25 points (à 8/11 à 3-points), celui-ci a remis le nez à la fenêtre, après une période compliquée en termes d’adresse, dernièrement (seulement 5.3 points de moyenne, à 26% aux tirs et 19% à 3-points, entre le 30 janvier et le 26 février).

« Ça fait du bien », confiait-il simplement, après coup. « Je ne veux pas me porter la poisse, mais ça fait du bien. Je savais que je devais être plus agressif au scoring avec les absences de [Jerami Grant et Josh Jackson], car ils font beaucoup pour nous ».

Et Dwane Casey d’ajouter, concernant son joueur : « Les shooteurs n’oublient jamais comment shooter. Vous connaîtrez forcément des soirées plus difficiles. Mais vous devez toujours rester derrière vos shooteurs. »

Des Pistons en feu offensivement

À l’instar de son arrière vétéran, Detroit a d’ailleurs explosé les compteurs derrière l’arc. En effet, les coéquipiers de Wayne Ellington ont terminé à 20/41 dans l’exercice (record de franchise cette saison) cette nuit, avec un excellent 9/11 dans le seul premier quart-temps (!), contre des Raptors impuissants et désabusés devant la réussite insolente de ses adversaires du soir, particulièrement décomplexés.

« Nous sommes arrivés en nous disant que nous allions jouer ensemble et que nous allions prendre du plaisir. Tel était notre principal objectif », avouait ainsi Rodney McGruder, après le match.

Autre donnée gage de la soirée faste des Pistons en attaque : ces 39 passes décisives réussies sur 48 paniers marqués. Une statistique qui a évidemment ravi Dwane Casey, qui retrouvait pour l’occasion l’équipe qu’il avait entraînée entre 2011 et 2018. « Si la balle circule bien, elle trouvera toujours le bon joueur. C’est ce qui s’est produit [hier soir] et c’était quelque chose de spécial. »

À l’arrivée, Detroit a également pu compter sur six joueurs à 10 points ou plus. Preuve de cet effort collectif de tous les instants sur lequel s’est appuyée la franchise du Michigan.

« Certains joueurs n’ont pas eu beaucoup de minutes [cette saison]. Un gars comme Rodney McGruder a joué et a bien contribué. Dennis [Smith Jr.] a réussi un triple-double, Mason [Plumlee] aussi. C’était simplement une excellente victoire d’équipe. »