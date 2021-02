Detroit : Blake Griffin écarté de la rotation en attendant un transfert ou un « buyout »

Comme Andre Drummond chez les Cavaliers, on ne devrait plus revoir Blake Griffin avec le maillot des Pistons.

« Après une longue conversation avec les représentants de Blake, il a été décidé que nous allions travailler pour faciliter une résolution concernant son avenir avec l’équipe qui maximise les intérêts des deux parties », annonce le GM, Troy Weaver, à ESPN. « Nous respectons tous les efforts fournis par Blake à Detroit et dans sa carrière et nous travaillerons à obtenir un résultat positif pour toutes les parties concernées ».

En clair, l’ailier fort est écarté de la rotation, en attendant que le club mette en place un trade, ou se débarrasse au pire de son contrat via un « buyout ».

Une situation qui pourrait permettre à l’ancien Clipper de rebondir dans un candidat au titre pour la fin de saison. « Je suis reconnaissant aux Pistons d’avoir compris ce que je veux accomplir dans ma carrière et de travailler avec moi sur la meilleure voie à suivre » explique-t-il d’ailleurs en réaction.

Il ne sera pourtant pas simple de monter un trade, l’intérieur de 31 ans devant toucher 36.6 millions de dollars cette saison, avec une « player option » à 39 millions de dollars pour la saison prochaine. Surtout qu’il est assez fantomatique depuis le début de saison, ses blessures lui ayant fait perdre son impact. Alors qu’il a postérizé beaucoup de monde depuis son arrivée en NBA, il n’a ainsi plus dunké en match depuis le 12 décembre 2019…

Mais comme l’explique Bobby Marks, un « buyout » ne sera pas simple non plus puisque les Pistons veulent conserver une marge salariale, et ils vont sans doute demander à Blake Griffin de faire une croix sur une très grosse partie de son salaire restant afin de le libérer.

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.