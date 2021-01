Absent encore au minimum deux mois, Killian Hayes évite l’opération

Le 4 janvier dernier, Killian Hayes sortait prématurément sur blessure face aux Bucks. Le lendemain, on apprenait qu’il souffrait d’une déchirure à la hanche.

Une blessure inquiétante, car potentiellement handicapante sur le long terme si elle n’est pas suffisamment bien soignée, et qui nécessite soit une opération, soit des soins avec beaucoup de repos.

Un peu plus de deux semaines plus tard, et après avoir réexaminé leur meneur rookie, les Pistons précisent désormais que celui-ci n’aura finalement pas besoin de se faire opérer, comme rapporté par The Athletic. Le Français de 19 ans n’a effectivement été victime « que » d’une subluxation, autrement dit d’un déplacement partiel de deux extrémités osseuses d’une articulation. En l’occurrence, il s’agit ici de celles de sa hanche.

Pour se remettre sur pied, Killian Hayes aura donc recours à des soins avec du repos et, même s’il ne passera pas sur le billard, on ne le reverra pas avant au moins deux mois supplémentaires.

Si tout se déroule comme prévu, le 7e choix de la dernière Draft devrait ainsi bénéficier d’une trentaine de matchs pour finir sa saison rookie sur une bonne note, lui qui avait connu des débuts compliqués, à 4.6 points et 3.6 passes décisives de moyenne à 28% de réussite au tir, en 21 minutes de jeu, avant sa blessure.