Déchirure à la hanche pour Killian Hayes !

Les résultats des examens passés par Killian Hayes suite à sa chute face aux Bucks n’avaient rien révélé de grave au départ, puisqu’on évoquait une simple contracture musculaire. Malheureusement, The Athletic annonce que le diagnostic a été revu, et c’est plus inquiétant puisque le Français souffre d’une déchirure labrale de la hanche.

Initialement, le statut du Français était « incertain » pour le deuxième affrontement face aux Bucks à Milwaukee ce soir, mais on le voit mal retrouver les terrains rapidement. Récemment, Isaiah Thomas a souffert de la même blessure, et on sait combien il lui a été difficile de revenir. Essentiellement parce qu’il avait refusé de se faire opérer, et qu’il préférait jouer malgré la douleur.

Titulaire depuis le début de saison au sein de la formation de Dwane Casey, il tournait à 4.6 points et 3.6 passes décisives en 21 minutes par match.