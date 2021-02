Les Pistons perdent Delon Wright

Il ne fait pas bon d’être meneur titulaire aux Pistons… Alors que l’équipe a déjà perdu Killian Hayes, mais aussi Derrick Rose transféré aux Knicks, Dwane Casey a appris qu’il devrait se passer de Delon Wright pour au moins deux semaines. L’ancien arrière des Raptors et des Mavs s’est blessé à à l’aine face aux Grizzlies vendredi soir, et on ne le reverra sans doute que pour la deuxième partie de saison !

« Il nous a dit qu’il ne savait pas exactement comment il s’est fait ça, et c’est ce qui est effrayant » raconte le coach de Detroit. « Il effectuait son repli défensif, et il a ressenti une gêne. »

Sur le coup, Casey avait été contraint de prendre un temps-mort pour permettre à son meneur de sortir, et il se retrouve désormais avec uniquement Dennis Smith Jr. comme meneur de métier. Face à Memphis, l’ancien dunkeur des Knicks a terminé avec un 0 su 7 aux tirs mais il a bien noirci la feuille avec 5 passes, 4 rebonds, 3 interceptions et même 3 contres en 23 minutes.

Pour l’épauler, Casey peut essentiellement compte sur des « two-way contract » avec le rookie Saben Lee et Frank Jackson.