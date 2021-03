Action Brunson, ou la montée en puissance d’un meneur bon à tout faire

Un seul être vous manque… et d’autres en profitent pour élever leur niveau de jeu ! Pur produit de Villanova, Jalen Brunson a intégré le cinq majeur des Mavs cette nuit dans la victoire face à OKC, en l’absence de Luka Doncic.

Auteur de 11 points, 6 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en 33 minutes, le meneur texan n’a pas crevé l’écran, mais il a tenu son rôle. Un rôle de plus en plus important au fil des matchs pour Rick Carlisle.

Une association efficace avec Luka Doncic

Son absence dans la « bulle » avait déjà été remarquée, même si Trey Burke avait su prendre le relais dans un style différent. Sa première partie de saison 2020/21 est venue confirmée sa montée en puissance, notamment dans son adresse aux tirs qui, liée à sa vision de jeu, le rend de plus en plus complet.

« Le truc avec Brunson, c’est qu’il a vraiment fait du chemin », a rappelé Rick Carlisle. « Il n’est pas le premier à qui ça arrive. Il a dû faire beaucoup d’ajustements. Il a travaillé pour changer son physique, son jeu et pour s’adapter à la ligne à 3-points en NBA. Maintenant, c’est un scoreur efficace sur les trois niveaux, alors que c’était vraiment un joueur qui shootait à mi-distance à son arrivée. Il a beaucoup appris sur la défense, et son travail sur le renforcement musculaire et sa rapidité ont contribué à faire de lui un défenseur très solide ».

Double champion NCAA et considéré par Jay Wright comme le joueur le plus complet passé par Villanova, le gaucher affiche ses meilleurs pourcentages en carrière à 53.1% au tir, dont 40.2% à 3-points ainsi qu’un joli 85.3% aux lancers-francs avec une montée en régime notable au fil des mois marquée par de belles sorties face à Atlanta (21 points), Boston (22 points) ou plus récemment Orlando (24 points) pour autant de victoires en faveur des Mavs.

Sur ses six matchs débutés dans le cinq majeur avant celui de cette nuit, il avait déjà répondu présent avec 16.7 points (à 59% au tir, 55% à 3-points) et 4.2 passes décisives en moyenne.

Son importance se traduit aussi par la façon dont l’utilise Rick Carlisle, à savoir en l’associant de plus en plus avec Luka Doncic sur le terrain. Sur le plan statistique, le coach de Dallas pourrait être incité à continuer, l’équipe affichant de meilleures évaluations en attaque et en défense lorsque les deux sont associés.

Sa dernière année de contrat n’est pas garantie

« C’est clair que Luka va beaucoup avoir le ballon, alors je me demande comment je peux être efficace sans ballon, comment être productif des deux côtés du terrain », a confié l’intéressé. « C’est tout ce qui m’importe, ce que je dois faire pour apporter de l’impact. Je me préoccupe aussi des petits détails, parce que je sais que le reste va s’enchaîner. Mon rôle a peut-être changé, mais mon travail consiste à entrer en jeu et d’y avoir un impact, de quelle que manière que ce soit, et créer, pour moi et les autres ».

Si Jalen Brunson continue sur sa lancée, la rançon du succès ne cessera de grimper alors que sa 4e année de contrat n’est pas garantie. On imagine mal les Mavericks le laisser filer alors qu’ils ont une simple clause à activer pour qu’il touche 1.8 million de dollars en 2021/22. À ce tarif, c’est l’un des meilleurs rapports qualité/prix de NBA.