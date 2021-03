Après le Dame Time, place au Melo Time

On le sait, Damian Lillard représente la principale menace de la ligue, tous joueurs confondus, dans les moments chauds, à tel point qu’il a gagné son surnom de « Dame Time ». Fidèle à sa réputation, le meneur des Blazers a encore démontré la nuit dernière face aux Warriors sa capacité à marquer LE shoot qui donne un avantage définitif.

Sauf que depuis quelques jours, il peut aussi compter sur un de ses coéquipiers, avec Carmelo Anthony, afin de boucler les rencontres serrées. Avec un Damian Lillard souvent pris à deux pour forcer un partenaire à prendre les choses en main, Melo justifie la confiance que Terry Stotts place en lui.

« Il a joué beaucoup de minutes au dernier match et dans celui-ci mais il les a méritées » explique le coach chez Yahoo! Sports. « Il a joué à un niveau élevé dans un match comme ça où on avait besoin de ses qualités offensives. Ils ont fait beaucoup de changements sur les écrans et avoir un gars comme lui capable de poser les écrans, prendre le tir, un rebond ou provoquer une faute était vraiment important pour nous. »

Un Lillard pas surpris de la réussite de son coéquipier

Une situation qui soulage Damian Lillard puisque ça lui permet de lâcher le ballon sur les prises à deux tout en sachant qu’il existe une deuxième menace à côté de lui.

« Il y croit toujours dans ces moments-là. Il a connu tellement de situations où il devait prendre ses responsabilités pour mettre des gros tirs et réaliser des actions décisives. Donc quand je suis pris à deux, je suis plus serein au moment de lâcher la balle sachant qu’il y a une chance que ça aille dans ses mains et que je sais qu’il va être le gars qui prendra le tir ou la bonne décision. »

En effet sur les cinq derniers matchs, Carmelo Anthony marque en moyenne 7,7 points dans le dernier quart-temps, soit la même moyenne que Damian Lillard sur l’ensemble de la saison. Hier encore, le vétéran s’est montré précieux avec 6 points dans le dernier quart-temps pour forcer la décision face à Golden State.

C’est pourquoi, quand le meneur subit autant de prises à deux que contre les Warriors, la seule chose à faire est de faire circuler la balle selon Melo. « La bonne action était juste de faire une passe ». Avant d’ajouter en guise de conseil : « Ne nous précipitons pas [quand on subit des prises à deux] car on sait que ça va arriver. Je pense que tout le monde a conscience que ça va arriver mais ne nous précipitons pas dès qu’on en subit une. Jouons juste et n’essayons pas de surjouer. Peu importe qui est ouvert, on essaie de le trouver et on se rend le jeu plus facile. »

Avec un Melo à ce niveau en sortie et les futurs retour de CJ McCollum et de Jusuf Nurkic, Portland pourra voyager sereinement à la reprise post All-Star break.