Programme du soir | James Harden de retour à Houston et un Sixers-Jazz au sommet

Dix matchs au programme pour cette avant-dernière nuit de la saison régulière avant le All-Star Break. Avec en point d’orgue, à 01h00, le choc entre Philadelphie, premier à l’Est (23v-12d) et Utah, leader à l’Ouest (27v-8d).

La soirée sera également marquée par le retour de James Harden au Toyota Center, terre de ses plus grands exploits avec la tunique des Rockets. Nul doute que la nouvelle star des Nets aura à cœur de briller afin de permettre à Brooklyn de poursuivre sa belle série de neuf succès sur ses dix derniers matchs.

