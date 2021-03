« Play For The Future », la collection Nike pour le All-Star Game

Comme vient de le prouver la sortie de la Cosmic Unity, Nike place la protection de la planète au coeur de ses projets, et pour le All-Star Game, l’équipementier propose la collection « Play For The Future ». Il s’agit de cinq nouveaux modèles de chaussures signatures des joueurs sélectionnés pour le match des étoiles : LeBron James , Kevin Durant , Kyrie Irving , Giannis Antetokounmpo et Paul George.

Chacun a choisi un thème lié à l’écologie et les énergies durables, et pour la LeBron 18, il s’agit de l’air pur. Pour la KD 13, c’est l’électricité, considérée comme une énergie propre. Bien évidemment, tout ça n’est que du marketing, et vous serez ravis d’apprendre que le colori de la Kyrie 7 représente son régime alimentaire à base de plantes…

Plus sérieusement, les modèles seront disponibles à la vente le 7 mars, date du All-Star Game. A l’exception de la Zoom Freak 2 qui sera vendu à partir du 12 mars.

