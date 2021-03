Zion Williamson se souvient de ce gamin qui voulait défendre sur lui au lycée

Il y a quatre ans, la vidéo avait fait le tour de la toile. Phénomène des lycées, alors dans son année « junior », Zion Williamson se retrouve en sortie de temps-mort avec un gamin collé à son short. Il s’appelle Bryson Bishop, et il mesure 1m70. Il a 14 ans, et alors que le match est plié, son coach lui demande d’aller défendre sur la future star des Pelicans. Il lui rend 30 centimètres et sans doute 50 kilos, mais il est motivé comme jamais.

Zion Williamson n’en croit pas ses yeux, et il croit à une blague, mais l’ado va bel et bien le prendre en boîte.

« J’étais nerveux » racontera deux ans plus tard Bryson Bishop. « Je voyais tous ses highlights, et on ne voit pas un gars aussi costaud tous les jours. Je tapais dans mes mains pour me motiver. Et quand on se met à côté de lui, on se rend compte à quel point on est petit… »

Le gamin est devenu capitaine de l’ancienne équipe de Zion Williamson

Mardi, c’était au tour de Zion Williamson de revenir sur ces images insolites. C’était au micro de son coéquipier J.J. Redick et de son podcast The Old Man and the Three.

« On sortait d’un temps-mort, et il a commencé à marcher vers moi. J’étais là me dire : ‘Impossible mon gars. Tu ne vas pas faire ça…’ Il est venu vers moi et il a commencé à taper dans ses mains » se souvient Zion Williamson. « Ce que les gens ne savent pas, c’est que j’ai énormément de respect pour lui d’avoir fait ça. Ses coéquipiers ne voyaient pas tout ça. Il était simplement là pour leur donner de l’énergie. »

Mais ce Bryson Bishop n’était pas qu’une mascotte puisqu’il est devenu ensuite meneur de jeu et capitaine de la Spartanburg Christian Academy où évoluait Zion Williamson. Aujourd’hui, il mesure 1m85, et il évoluera en première division NCAA la saison prochaine. « Je n’ai que du respect pour lui, mais quand c’était arrivé, j ‘étais là à me dire : « Impossible que tu me manques de respect comme ça ! » conclut Zion Williamson.