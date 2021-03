Les coulisses de la renaissance de Nicolas Batum aux Clippers

Cette saison, on peut suivre les coulisses des Clippers grâce à leur série « In Pursuit : The Story of the 2020-21 LA Clippers », qui en est déjà à son troisième épisode. Ces 18 nouvelles minutes sont consacrées à Nicolas Batum.

Le Français est l’invité surprise des Clippers, puisqu’il a rebondi en Californie après des mois passés sur le banc à Charlotte. Sa carrière était au point mort et un retour dans une équipe aussi compétitive, à 32 ans passés, était entouré de doutes. Le Français lui-même n’était pas certain de pouvoir évoluer à ce niveau.

Finalement, l’ailier est titulaire et il réussit une saison très correcte avec 9 points, 4.8 rebonds et 2.3 passes de moyenne, en ayant trouvé sa place autour de Kawhi Leonard et Paul George. Notamment après une rencontre à Phoenix, début janvier, qui a servi de tournant pour lui.