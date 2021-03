Rookies du mois : LaMelo Ball et Tyrese Haliburton remettent ça

On prend les mêmes et on recommence ! Comme pour décembre/janvier, ce sont LaMelo Ball et Tyrese Haliburton qui ont été désignés « Rookies du mois » de février par la NBA.

Rien de surprenant à l’Est puisque le joueur des Hornets se détache assez largement dans la course au ROY. Sur ses 13 matchs disputés en février (7 victoires et 6 défaites), il a ainsi compilé 20.1 points, 6.2 rebonds, 6.7 passes décisives et 1.7 interception de moyenne, à 45% de réussite au tir dont 41% à 3-points.

À l’Ouest, c’était sans doute un peu plus serré avec Anthony Edwards qui se montre davantage avec les Wolves, mais le très mauvais bilan de Minnesota et la faible adresse du 1er choix de la dernière Draft l’handicapent.

C’est donc Tyrese Haliburton qui est de nouveau choisi par la NBA pour la conférence Ouest, avec 16.2 points, 3.8 rebonds, 5.3 passes décisives et 1.8 interception de moyenne en 13 matchs (4 victoires – 9 défaites), 51% de réussite au tir dont 45% à 3-points pour le meneur des Kings.