Malgré ses 46 points, Bradley Beal rend les armes devant les 31 points d’un Jayson Tatum décisif

Petit point important à souligner avant d’entrer dans le vif du sujet : l’absence de Jaylen Brown en raison de douleurs au genou. Il est remplacé par Javonte Green dans le cinq majeur des Celtics. En revanche, concernant le début de match, pas grand chose à souligner dans les six premières minutes, tant les deux équipes connaissent des difficultés à rentrer pleinement dans leur partie.

Heureusement, les choses rentrent peu à peu dans l’ordre. Les hommes de Brad Stevens s’appliquent davantage en attaque tandis que les Wizards, sous l’impulsion des 9 points en sortie de banc de Davis Bertans, commencent à se mettre au niveau. Malgré tout, à la fin de ces douze premières minutes, Boston vire en tête, grâce notamment à un Jayson Tatum qui s’amuse avec Deni Avdija au large (33-28).

À l’arrivée des remplaçants, les hommes de Brad Stevens font grimper leur avance. Le duo Payton Pritchard – Jeff Teague gère bien le tempo, Tristan Thompson reste fidèle à sa réputation au rebond offensif, tandis que Jayson Tatum nous offre l’action de la nuit en postérizant Robin Lopez (48-37) !

Boston fait la course en tête, Washington s’accroche

Les Wizards répondent avec un trio Russell Westbrook – Bradley Beal – Davis Bertans, qui essaie tant bien que mal de ramener ses coéquipiers à hauteur des Celtics. Sauf que Boston s’appuie, de son côté, sur son duo Walker/Tatum, qui trouve ses marques dans le jeu à mi-distance. Au final, la formation celte retourne aux vestiaires toujours avec cet avantage de +5 (60-55).

À la reprise, les Celtics sont plus appliqués que leurs visiteurs. L’écart atteint rapidement les 11 unités mais cette euphorie verte ne dure qu’un court instant, pour la simple et bonne raison qu’il y a un dénommé Bradley Beal dans le camp d’en face. Le meilleur scoreur de la ligue se démultiplie et marque 6 points de suite pour déjà atteindre la barre des 30 unités. Il remet ainsi Washington sur de bons rails (68-63).

En panne offensive depuis plus de quatre minutes, Boston s’en remet à son plus fidèle représentant, en la personne de Javonte Green, pour stopper l’hémorragie. Malgré le passage de Beal sur le banc, les Wizards profitent du manque de confiance adverse pour revenir à une possession, juste avant le quatrième quart-temps (79-76).

Conscient qu’il y a un coup à jouer, Scott Brooks relance Bradley Beal une minute après le début du dernier acte. Grand bien lui en prend car la défense de son franchise player permet ensuite à Davis Bertans d’artiller de loin, pour donner deux possessions d’avance à Washington (87-81).

On se dit alors que Boston va encore laisser filer une rencontre, mais c’était sans compter sur les huit points d’affilée de… Daniel Theis ! L’intérieur allemand se régale des offrandes de Kemba Walker, sur pick-and-roll ou pick-and-pop. Sa mobilité, comparée à celle de Robin Lopez, lui offre un temps d’avance sur son défenseur pour finir tranquillement ses actions. Scott Brooks l’a bien compris et rappelle Mo Wagner. Mais, cette fois-ci, c’est Jayson Tatum qui sanctionne à 3-points sur la tête de son adversaire (92-91).

Un duel Tatum / Beal en guise de feu d’artifice

Les artistes sont de sortie dans le money-time puisqu’en plus de Jayson Tatum, Bradley Beal est inarrêtable et va être le principal instigateur d’un 10-2 en faveur de Washington, à moins de quatre minutes de la fin (100-96). Pour son quatrième match de la saison à plus de 40 points, Beal s’appuie également sur un Russell Westbrook efficace dans le corner, mais ce 3-points est rendu par Semi Ojeleye puis par Tatum, qui ramènent les Celtics à une petite longueur (106-105).

Alors que l’on pensait que Bradley Beal avait fait le plus dur en redonnant deux possessions d’avance aux siens, à l’aide d’un magnifique drive main gauche, Boston marque rapidement et voit dans la foulée Westbrook rater le même shoot qu’il avait converti précédemment (110-107). Relégués à une grosse possession, les Celtics ont l’occasion d’égaliser mais doivent se contenter d’un 2-points qui les laisse à -1, avec l’obligation de faire un stop (110-109).

Russell Westbrook joue la remise en jeu dans les mains de Bradley Beal mais ce dernier se retrouve pris à deux très haut près de la ligne de fond, alors qu’il doit remonter tout le terrain. Le meilleur marqueur de la partie finit par glisser en laissant son pied trainer dehors. Après vérification des arbitres, la balle revient bien à Boston. Jayson Tatum joue ensuite son duel face à Beal, il part au drive et va au contact, pour marquer entre son vis-à-vis et Rui Hachimura, qui défend pourtant très bien sans faire de faute (111-110) !

Il reste 4.7 secondes aux Wizards pour rafler la mise. Bradley Beal reçoit le ballon dans le coin, malgré une prise à deux sur lui. Il hésite mais parvient tout de même à envoyer un tir correct au buzzer, qui rebondit sur l’arceau et finit par retomber à côté. La victoire revient donc aux Celtics, qui peuvent remercier leur All-Star Jayson Tatum, auteur des 6 derniers points de son équipe. Les joueurs de Washington vont sans doute se mordre les doigts d’avoir perdu cette rencontre passionnante, qu’ils ont maitrisé jusque dans les derniers instants…