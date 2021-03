Les Clippers se sabordent en fin de match à Milwaukee

Défensivement, les deux équipes ont fait le choix de fermer tout accès à la raquette. Les Clippers veulent contrer la puissance en pénétration de Giannis Antetokounmpo tandis que les Bucks ont ciblé le jeu de pick-and-roll des Californiens et les tirs à mi-distance de Leonard. Cependant l’adresse n’est pas au rendez-vous et les deux équipes abusent un peu du tir à 3-points (9-8). L’accès au cercle fermé, Giannis est dans l’obligation de faire jouer ses coéquipiers et il trouve Brook Lopez à 3-points. Les Bucks continuent d’allumer à 3-points, et Khris Middleton et Bobby Portis imitent Lopez.

Des Clippers dans la réaction

Les rotations sont bonnes et Jrue Holiday de retour sur les parquets retrouve des sensations et Milwaukee mène (27-23). Auteur de 7 points, Paul George monte en température. Surtout, il permet aux Clippers de prendre les commandes de ce match. Il n’en faut pas plus pour réveiller la bête Giannis. Positionné en poste 5 avec quatre extérieurs à ses côtés, le Grec domine les débats.

Plus agressif, il attaque le cercle dès que la défense adverse lui en donne l’occasion. Plus complet au fil des années, il peut mettre des tirs de loin, mais aussi faire la différence par ses passes . C’est lui qui décale DJ Augustin à 3-points pour donner 9 points d’avance aux siens. Attention pour les Clippers, le double MVP en titre a mis la main sur le match (45-36).

Kawhi Leonard veut répondre et ramener son équipe au plus près. Mais collectivement, Los Angeles montre moins de choses. Par exemple, Pat Beverley, plus connu pour ses capacités à défendre, se retrouve souvent à la fin des actions et ses tirs à 3 points ne sont pas bons. Heureusement pour eux, Milwaukee n’en profite pas pour faire un plus gros écart, et Leonard au buzzer réduit l’écart à cinq unités (53-48).

Gros passage de Serge Ibaka

Le début du 3e acte est similaire à la 1ère mi-temps. Milwaukee domine et les Clippers sont dans la réaction pour ne pas être distancés. Trop tendres en attaque, les coéquipiers de Leonard manquent de solutions en attaque et le duo Middleton/Leonard creuse l’écart (66-55).

Plus tôt dans la saison, les stars et le coach des Clippers avaient souligné l’importance de Serge Ibaka. Alors que collectivement, ses coéquipiers souffrent, l’intérieur prend les choses en main. Milwaukee continue de défendre fort sur les postes extérieurs ce qui lui permet d’avoir de la liberté dans la raquette. L’intérieur congolais est partout. Les Bucks encaissent un 16-5 et contre toute attente alors qu’ils étaient dans le dur, les Clippers ont réussi à inverser la tendance (71-70).

Milwaukee n’y arrive plus. La défense sur Giannis est redevenue redoutable. Tout est compliqué pour le meilleur joueur des Bucks orphelin de Middleton. C’est le Giannis des playoffs qui s’empale sur la défense, et refuse de prendre des tirs. Los Angeles termine fort ce quart-temps. L’intelligence de jeu de Nicolas Batum, le talent de Lou Williams et le sang froid de Kawhi auteur d’un énorme dunk sur Donte DiVincenzo permettent aux Clips d’être en tête (81-78).

Le contre monumental de Giannis sur Zubac

Pris en tenaille par la défense californienne, Giannis déjoue. Frustré, il veut prendre le jeu à son compte mais Zubac défend bien et le Grec force trop. Maladroit en attaque, il se rattrape en défense sur Paul George ou avec ce contre monumental sur Zubac ! En face Lou Williams continue son festival et c’est un régal à regarder (90-85).

Malgré sa maladresse, Antetokounmpo ne lâche pas. Il arrive enfin à attaquer le cercle et son tir à 3-points dans le corner lui fait le plus grand bien. Les Bucks ont retrouvé le sourire mais Leonard est là pour rappeler à tout le monde qu’il est aussi un joueur capable de faire la différence. Trouvé sur le poste bas, il s’amuse de Holiday puis de Connaughton. C’est un vrai duel d’All-Stars que se livrent à distance les deux hommes (100-96).

Les Clippers se tirent une balle dans le pied

Les Clippers semblent avoir la main sur le match, et pourtant ils vont déjouer. Curieusement, Lue se prive de Serge Ibaka et les Clippers n’ont plus de présence poste bas. Ils attaquent très mal en cette fin de match, et par deux fois, Leonard et George prennent deux tirs compliqués à 3-points…

En face, Giannis ne faiblit pas dans cette fin de match. Serein sur la ligne des lancers-francs, le Greek Freak s’envole pour coller un énorme dunk pour donner 3 points d’avance à son équipe à 10 secondes du terme (103-100). La dernière possession des Clippers est à l’image de leur fin de match : catastrophique. Les Bucks arrachent le rebond, et Middleton finit le boulot aux lancers-francs pour une victoire 105-100. Les Clippers ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes…