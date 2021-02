Thanasis Antetokounmpo continue de se faire un prénom

Il n’y a qu’à voir l’impact de Thanasis Antetokounmpo pour comprendre pourquoi le grand frère de Giannis Antetokounmpo a fait l’affaire à Milwaukee. Thanasis est un « energizer » comme les aime Mike Budenholzer en sortie de banc, un joueur qui donne tout sur le terrain, en attaque et en défense et à l’état d’esprit irréprochable en dehors du parquet : une certaine définition du parfait coéquipier.

Même si tout est encore loin d’être parfait d’un point de vue strictement basket, la maladresse au tir extérieur ne concernant pas uniquement son glorieux frère, le numéro 43 des Bucks fait le job et voit davantage le parquet cette saison (plus de 9 minutes en moyenne en 23 matchs disputés, son record en carrière).

Le « Dennis Rodman du pauvre »

Fatalement, les deux frangins se retrouvent plus souvent sur le terrain, et le « Freaky duo » ne se prive jamais de faire des étincelles !

« C’est incroyable de pouvoir aider l’équipe, de toutes les manières possibles », a déclaré Thanasis Antetokounmpo. « Il se peut que j’ai besoin d’aller chercher des rebonds, de switcher, d’être costaud en défense. Dans un autre match, je pourrais avoir besoin d’être en mode attaque, en tant que facilitateur, quel que soit le cas. Mais le plus important, c’est d’être l’étincelle et d’apporter de l’agressivité ».

Comme ils ont dû en rêver plus jeunes, on a ainsi pu voir Giannis pénétrer pour servir Thanasis et le voir claquer un gros dunk contre les Raptors la semaine dernière.

De plus, les deux joueurs ne sont jamais les derniers pour rigoler et faire sourire leurs coéquipiers. On a notamment vu Thanasis toucher du bois avant deux tentatives de son frère aux lancers-francs. Ce dernier lui a rendu la pareille en soulignant ses progrès, sans oublier de lui glisser un petit tacle.

« Thanasis apporte juste de l’énergie. Tant d’énergie que vous pouvez la sentir. Il fait tout ce que l’équipe veut qu’il fasse. Il écoute. Il irait se jeter dans un mur pour nous. Évidemment, c’est mon frère, mais j’aime être son coéquipier, parce que je sais qu’il va être positif, il va jouer extrêmement dur. Il va travailler dur et il est heureux pour tout le monde », a souligné Giannis Antetokounmpo. « Aujourd’hui, c’est moi qui lui ai donné son surnom : le Dennis Rodman du pauvre ».

Plus que le grand frère du « Greek Freak »

Son arrivée en juillet 2019 avait été perçue comme une façon de contenter Giannis Antetokounmpo et de l’inciter à rester dans le Wisconsin. Le GM Jon Horst ne s’en est pas caché, mais peut aujourd’hui mettre en avant les qualités de joueur de Thanasis pour légitimer son move.

« Je pense que c’est faux de dire qu’une connexion familiale n’est pas un facteur de décision. Je crois que ça l’est, et ça devrait l’être. On est tous une famille. Il n’y a pas beaucoup de frères qui jouent ensemble en NBA, mais quand vous avez l’occasion d’ajouter à votre équipe quelqu’un que vous avez identifié comme un talent, comme une personne qui correspond à vos besoins et qui est aussi un frère de quelqu’un de votre équipe, que ce soit un joueur, un entraîneur, ou autre, c’est un avantage supplémentaire ».

Même à 28 ans, le « booster » Thanasis Antetokounmpo a le sentiment d’être récompensé de ses efforts. De quoi l’encourager à mettre les bouchées doubles.

« Je suis très, très heureux. J’ai travaillé très très dur, et j’ai le sentiment que j’ai encore énormément à donner. Mais en même temps, ce n’est pas le plus important. Le plus important est de remporter des matchs. Avec ma façon de jouer, je ne veux pas m’arrêter. Je n’arrêterai jamais d’être agressif », a-t-il conclu.