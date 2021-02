Programme de la nuit | Un excitant Brooklyn – Dallas

Deux rencontres sur les antennes de BeIN Sports ce soir, avec d’abord Sixers – Cavaliers sur BeIN Sports Max 4. A priori, pas de problème pour les coéquipiers de Ben Simmons. Ensuite, les Nets viseront une 9e victoire de suite, et devant un petit public, ils accueilleront Luka Doncic et ses troupes. Ce sera sans Kevin Durant, ni Kyrie Irving.

Entre les deux, pas grand chose à se mettre sous la dent mais on surveillera la réaction du Jazz en déplacement à Orlando, et la nouvelle sortie des Knicks qui reçoivent des Pacers.

