Draft 2021 : la NBA change les règles pour les « seniors »

Chaque année, seuls les « seniors » sont automatiquement inscrits dans la Draft. A l’inverse, tous les joueurs qui ne sont pas dans leur 4e année universitaire, ou qui évoluent à l’étranger, doivent s’inscrire auprès de la NBA, et ils sont réunis sous un même terme, les « underclassmen ». En fonction de leur cote, ils peuvent même décider d’annuler leur inscription pour poursuivre leur carrière en NCAA ou dans leur club à l’étranger.

Cette saison, et c’est une première, la NBA a décidé de ne pas inscrire automatiquement les « seniors », leur laissant le choix ainsi de rejoindre la NBA, ou d’effectuer, exceptionnellement, une cinquième année universitaire comme le propose la NCAA depuis octobre. C’est évidemment une décision liée à la pandémie.

« Quand on pense aux étudiants à travers le monde, et aux basketteurs universitaires, ils se retrouvent dans une situation qui ne dépend pas d’eux » rappelle un dirigeant de la NBA sur ESPN. « L’an passé, ils ne voulaient pas que la pandémie stoppe la saison du jour au lendemain. Ils ne voulaient certainement pas disputer cette saison en pleine pandémie. Toute cette situation est due à des circonstances indépendantes de leur volonté. On a donc estimé qu’il était inapproprié d’en ajouter une couche supplémentaire. »

Tous les « seniors » vont pouvoir terminer la saison sans pression, et comme les « underclassmen », ils s’inscriront dans la Draft s’ils s’estiment prêts à franchir le pas.

