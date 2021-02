Quels joueurs toucheront une prime s’ils sont All-Stars ?

Ce mardi soir, on connaîtra les remplaçants pour le All-Star Game du 7 mars prochain à Atlanta. Un honneur sportif bien évidemment, pour chacun des joueurs sélectionnés, mais également financier pour certains.

ESPN nous informe que cinq joueurs, qui peuvent prétendre décrocher une étoile ce mardi, décrocheront alors une prime importante s’ils deviennent All-Stars cette saison.

Commençons par Jaylen Brown, qui a clairement le niveau pour être appelé par les coaches. Avec 25.5 points de moyenne à 50 % de réussite au shoot (et 40 % à 3-pts), l’ailier des Celtics pourrait toucher 1.3 million de dollars si c’est bien le cas.

Autre grand favori, qui a été All-Star la saison passée : Rudy Gobert. Comme en 2020, il touchera un million de dollars s’il est à Atlanta dans deux semaines. Avec ses performances (13.9 points, 13.5 rebonds, 2.8 contres) et surtout la première place du Jazz, ça semble évident que le Français y sera à nouveau.

De la concurrence pour Kyle Lowry

Deux autres joueurs à l’Est présentent de solides arguments et quasiment les mêmes statistiques. D’un côté, Domantas Sabonis, 21.5 points, 11.6 rebonds, et 5.7 passes de moyenne. De l’autre, Julius Randle, 23.2 points, 11 rebonds et 5.5 passes par match. Le Pacer peut espérer un million et le Knick 945 000 dollars en cas de bonne nouvelle ce mardi soir.

Enfin, Kyle Lowry, sextuple All-Star et qui a déjà touché 600 000 dollars de bonus grâce à ça ces dernières années, pourra-t-il ajouter 500 000 billets verts à son total ? Pas sûr. Oui, Toronto est remonté au classement, et le meneur de jeu fait ses statistiques (17.7 points, 6.4 passes, 5.4 rebonds), mais la concurrence est féroce avec notamment Ben Simmons, James Harden, Trae Young, Zach LaVine ou Malcolm Brogdon.