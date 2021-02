Le MVP de la nuit | Un Russell Westbrook retrouvé et clutch !

On se demandait en début de saison s’il ne commençait pas à sérieusement décliner surtout d’un point de vue physique, s’il était encore le Russell Westbrook d’antan ou s’il pouvait mener une équipe moyenne en playoffs à l’Est. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’après un début de saison des plus galères, marqué notamment par des petits pépins physiques, Brodie est bien de retour.

Agressif vers le cercle comme à son habitude, le MVP 2017 a joué sur ses forces en délaissant le tir à 3-points hier soir contre les Lakers avec seulement une tentative de loin. Et avec l’absence d’Anthony Davis, le numéro 4 de la capitale s’est régalé face à ses adversaires que ce soit Wes Matthews, Alex Caruso ou encore Talen Horton Tucker comme sur cette dernière action dans la prolongation où il conclut avec la faute.

Une montée en puissance

Avec cette nouvelle performance (32 pts, 14 rbds et 9 pds), Westbrook confirme son regain de forme à l’image de son triple-double de moyenne (20 points, 12 rebonds et 12 passes) sur les cinq dernières victoires de son équipe : « Je me sens bien et confiant, nous avons vraiment un bon groupe dans le vestiaire, je crois en eux chaque soir et mon job est de les guider, d’apporter de l’énergie, d’être sûr qu’ils soient prêts à jouer… »

Une éclosion individuelle mais aussi collective de la part de ses coéquipiers qu’il n’oublie pas de saluer lors de son interview d’après match avec Grant Hill : « Ils ont été incroyables tout le début de saison qui était fait de hauts et de bas pour nous, mais on ne veut pas se trouver d’excuses. Je crois en tout le monde dans ce vestiaire et ce soir tout le monde a augmenté son niveau de jeu, fait son job, rempli son rôle et nous devons continuer comme ça. ».

En plein road trip à l’ouest, les hommes de Scott Brooks vont défier les Clippers dès ce soir puis les Nuggets avant de revenir à la maison contre Minnesota. Rien de facile donc mais avec un Westbrook en forme, Washington peut y croire d’autant qu’ils ne sont plus qu’à 1 match et demi du « play in » et trois matchs des playoffs.

Assez incroyable quand on se remémore leurs premières semaines de compétition.