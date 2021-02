Enfin un semblant de discrétion pour la Why Not? Zer0.4

Après une succession de modèles plus bariolés les uns que les autres, Jordan Brand apporte un semblant de discrétion sobriété à la Why Not? Zer.0 4 de Russell Westbrook en faisant entrer la paire dans sa collection de Pâques couleurs pastel.

Les empiècement et le jeu sur les matières, avec ces reflets iridescents sur le dessus de l’empeigne, empêchent toute possibilité de sobriété, mais on salue tout de même la démarche. Sortie prévue autour du dimanche de Pâques donc, le 4 avril, au prix de 129,90 euros.

