Zion Williamson se charge du « money time »

Pour conclure le comeback des Pelicans face aux Celtics, Stan Van Gundy a décidé de s’appuyer sur Zion Williamson. Il reste 10 secondes à jouer et New Orleans accuse un point de retard. Sur la remise en jeu, la balle est donnée à la star de New Orleans.

Williamson est alors proche de la ligne à 3-pts, face à Tristan Thompson. Il ne le déborde pas avec sa vitesse, mais l’enfonce avec sa puissance. L’ancien des Cavaliers est écrasé. Zion marque avec la faute et les Pelicans passent devant.

« C’était important pour moi », explique l’ancien de Duke à ESPN, sur le fait d’obtenir cette possession aussi capitale. « Chaque joueur travaille dur pour vivre ces moments. Teresa Weatherspoon (une des assistantes de Van Gundy) a vu, en première mi-temps, que j’étais frustré et m’a dit quelques mots, notamment sur la confiance. C’était important. Ils font attention à moi dans ces moments, ils ont confiance en moi. C’est bénéfique d’avoir le soutien de tout le monde. »

Même quand il est silencieux. « Je ne pense pas qu’il avait besoin d’un encouragement supplémentaire », glisse Brandon Ingram, qui n’a rien dit à son coéquipier après le temps-mort et avant cette action. « Il a fait l’action qu’on attendait de lui, et il a mis ce tir. »

Le juste choix

Ce ne fut pas suffisant pour l’emporter à l’issue des 48 minutes réglementaires puisque dans la foulée de ce panier, Jayson Tatum a égalisé pour envoyer les deux formations en prolongation.

Williamson, encore auteur d’un bon match avec 28 points à 11/21 au shoot, 10 rebonds et 4 passes, a alors changé de rôle. Dans les 40 dernières secondes, à 112 partout, toujours en commençant son action derrière l’arc, ce qu’il aime tant, il tente de pénétrer face à Daniel Theis.

Jaylen Brown vient aider pour lui fermer la porte et Zion passe à Ingram, laissé seul par l’ailier de Boston. L’ailier des Pelicans sanctionne à 3-pts. Passe décisive pour Williamson donc, qui confirme encore une fois ses progrès dans la justesse et la vision du jeu.

« Dès que je suis dans cette position, balle en main, j’essaie de faire le meilleur choix », conclut-il. « Après avoir mis quelques paniers, je savais qu’ils allaient venir aider. Ingram était là et j’ai fait la passe. »