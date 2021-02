Orphelin d’Anthony Davis, LeBron James doit en faire plus

Face à l’absence d’Anthony Davis pour le mois à venir, LeBron James pouvait bien dire qu’il avait déjà connu des situations similaires, et qu’il abordait cette séquence sans appréhension, mais force est de constater que compenser l’absence de l’intérieur ne va pas être facile.

La preuve avec les deux dernières défaites, contre les Nets et le Heat. Face à son ancienne franchise, James a d’ailleurs réalisé un de ses matches les moins aboutis de la saison, inscrivant seulement 19 points à 7/21 au shoot et perdant cinq ballons.

« Je pense que sur les deux dernières rencontres, on a mis beaucoup de pression sur LeBron. On lui en demande beaucoup », estime Kentavious Caldwell-Pope à ESPN. « On sait déjà ce qu’on va obtenir de lui, donc nous, les autres joueurs, on doit continuer de jouer dur. C’est tout ce qui compte. On essaie de l’aider le plus possible, d’éviter de faire trop d’erreurs. »



« On n’est pas habitué à évoluer sans Davis pendant si longtemps, donc c’est le moment pour moi de m’ajuster encore une fois »

Les seconds couteaux du « King » sont-ils à sa hauteur ? Ou est-ce à James de faire toujours plus pour les porter ? Le principal intéressé a sa réponse.

« Ils font leur travail, et plus encore », avance James en parlant de ses coéquipiers. « C’est un autre défi pour moi, celui d’être capable de m’adapter. On n’est pas habitué à évoluer sans Davis pendant si longtemps, donc c’est le moment pour moi de m’ajuster encore une fois. De voir comment je peux être encore plus efficace et aider cette équipe à gagner des matches. On est une franchise qui gagne et je suis un winner, donc c’est le moment de s’y mettre. »

Malheureusement pour les Lakers, Alex Caruso n’a pas réussi à transformer l’offrande de James, sur le dernier shoot au buzzer, en passe décisive. Le remplaçant, qui a terminé à 0/3 au shoot, a manqué le tir de l’égalisation. Comme un symbole du rôle que devront assumer les soutiens du MVP des Finals 2020.

« LeBron est notre meilleur joueur et tous les jours, il est au centre de l’attention de nos adversaires », explique Caruso. « Et avec nos absents (ndlr : ne pas oublier Dennis Schroder aussi, placé en quarantaine), les défenses vont lui mettre la pression. Il va faire son travail pour nous libérer. »

Il faudra alors mettre les shoots…