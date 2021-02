Sans Davis, les Lakers serrent les boulons

Les Wolves n’étant pas les adversaires les plus redoutables, les Lakers ont pu commencer cette longue séquence sans Anthony Davis par une victoire. Car en effet, jusqu’à début mars et la seconde partie de la saison, les champions en titre seront privés de leur intérieur All-Star.

Un manque évident mais les Californiens ne veulent pas se faire plaindre. Ils sont champions en titre et ils possèdent un groupe assez solide pour compenser.

« On en a parlé ensemble : on va attaquer ces matches en ayant confiance en notre effectif », annonce Frank Vogel à The Athletic. « On voulait avoir un gros effectif cette saison car avec le Covid-19, on ne savait pas si on allait ou non perdre des joueurs de temps en temps. L’intersaison a été courte aussi, donc on savait que des blessures étaient possibles. On a accepté ce challenge d’évoluer sans Davis, on ne se cherche aucune excuse et c’est à chacun de faire plus. Non seulement individuellement, mais aussi collectivement. On l’a fait contre Minnesota. »



C’est Kyle Kuzma qui a pris la place d’Anthony Davis dans le cinq majeur. C’est une opportunité pour lui de briller, comme il l’avait parfois fait la saison passée, même si l’ancien des Pelicans est irremplaçable. « On ne s’attend pas à ce qu’un joueur soit aussi productif que Davis », rappelle LeBron James. « Personne n’en est capable, car il apporte beaucoup trop. C’est à nous tous de faire plus. »

Le MVP des Finals 2020 en tête. Contre les Wolves, il a compilé 30 points, 13 rebonds et 7 passes, et visiblement cette période sans AD ne l’effraie pas. Après 18 saisons et près de 1 300 matches (1 294) joués, il en a vu d’autres.

« J’ai fait un premier tour de playoffs sans Chris Bosh. Kyrie Irving a été blessé pendant des Finals aussi. Kevin Love et Dwyane Wade ont parfois été absents également. Des gros coéquipiers blessés, je connais. Je ne veux pas dire que je suis habitué car on ne veut jamais s’habituer à jouer sans ses coéquipiers, ou à avoir des joueurs blessés, mais je suis déjà passé par là. » Avec Kyle Kuzma donc, mais aussi Montrezl Harrell et Markieff Morris, les Lakers ont de quoi survivre pendant cette période sans Anthony Davis.