Le MVP de la nuit : Zach LaVine en quête d’étoiles

Avec une vingtaine de secondes à jouer, et six points d’avance pour son équipe, Zach LaVine s’attendait sans doute à ce que les Kings commettent une faute sur lui. Il a traversé le terrain en dribble, de la gauche vers la droite. Puis, sous la menace de trois joueurs adverses, il s’est stoppé sans paniquer, fait une feinte de passe puis envoyé son « jumper » ligne de fond.

Un tir synonyme de « dagger » qui lui a permis de rentrer sur son banc avec un grand sourire. Il venait d’offrir la victoire à son équipe et d’en finir avec une performance encore exceptionnelle en termes d’adresse.

Après avoir souffert la veille à Philadelphie, l’arrière a fait mieux que de redresser le tir : 38 points avec mention quasi très bien à 15/20 aux shoots, 4 rebonds, 3 passes et 3 interceptions.

35 points de moyenne depuis deux semaines

« Zach LaVine mérite d’être All-Star, affirme son coach Billy Donovan, en reprenant les mots déjà employés un jour plus tôt par Joel Embiid. Il joue aussi bien que n’importe qui. J’ai du mal à voir beaucoup de gars qui jouent mieux que lui. »

Depuis deux semaines, si l’on se réfère aux seuls points inscrits, il n’y en a pas. Sur ses huit dernières sorties, LaVine affiche 35 points de moyenne (seul Joel Embiid justement, fait aussi bien) avec des pourcentages démentiels pour un extérieur (55% dont 51,5% de loin), en plus de 6 rebonds et 4,5 passes.

Et comme son équipe, même dans le négatif, est aux portes du Top 8 à l’Est, on voit de plus en plus mal comment le 7e meilleur marqueur de la ligue pourrait être oublié mardi, lors de l’annonce des remplaçants pour le match des étoiles.

Pour l’ancien joueur des Wolves, c’est une question de « reconnaissance. J’ai le sentiment de jouer à un niveau All-Star ces deux dernières années. Je ne crois pas que beaucoup de joueurs de l’Est ont réalisé de meilleures saisons que moi au cours des deux dernières années. Mais il s’agit de gagner, il faut le montrer. Je suis heureux qu’on soit dans la course. »