Zach LaVine (38 points) flingue les Kings dans le « money-time »

Jusqu’au bout, les Kings du trio Fox-Hield-Bagley III auront donné du fil à retordre à ces Bulls. Mais ces matchs serrés qu’ils auraient peut-être perdus la saison dernière, les coéquipiers de Thaddeus Young arrivent à les gagner cette saison. Avec, certes, un collectif plus développé, mais un Zach LaVine (38 points à 15/20 au tir, 4 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions) en métronome, particulièrement dans le « money-time ». C’est aussi ça, la définition d’un leader…

Chicago prend les devants suite aux premières rotations en fin de premier quart-temps, plaçant un 12-2 dans lequel le duo Satoransky-Arcidiacono s’illustre aux côtés d’un LaVine déjà dans le coup (28-19).

Tyrese Haliburton et Nemanja Bjelica font mouche de loin tandis que Marvin Bagley III et Hassan Whiteside font sentir leur présence dans la peinture.

Mais les jeunes et agressifs Patrick Williams et Wendell Carter Jr. ne se laissent pas intimider et claquent deux dunks à leur tour avant de voir Coby White planter deux paniers à 3-points, imité peu après par LaVine afin de maintenir 14 longueurs d’avance pour les locaux (59-45). Le trio Fox-Hield-Bagley doit s’employer pour ramener les Kings à -10 à la pause (68-58).

Des Kings accrocheurs

Après une première mi-temps plutôt maîtrisée (68-58), Chicago poursuit sur sa lancée au retour des vestiaires mais ne parvient pas à se détacher davantage, De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton faisant de la résistance en fin de troisième quart-temps afin de maintenir Sacramento en vie. Le 3-points de Patrick Williams au buzzer du troisième quart-temps n’a pas l’effet escompté (95-83).

Car les troupes de Luke Walton sont déterminées à se battre jusqu’au bout, preuve en est lorsque le trio Haliburton-Hield-Bagley passe un 10-2 dans la foulée pour porter la marque à 101-99 !

La pression change soudainement de camp et les 3-points de Garrett Temple puis de Coby White arrivent à point nommé pour ramener un peu de sérénité dans les rangs des Bulls (109-101). Le nouveau 2+1 de Tyrese Haliburton oblige alors Zach LaVine à prendre les choses en main, allant à son tour chercher le panier avec la faute de Marvin Bagley III puis en convertissant ses deux tentatives suivantes (116-106).

Son step-back à 17 secondes de la fin vient enterrer définitivement les espoirs de Sacramento, parti d’un peu trop loin un peu trop tard pour pouvoir renverser la vapeur (122-114).