Chuma Okeke redonne le sourire au Magic

11 points, ce n’est pas grand-chose au basket, surtout en NBA. Mais pour le Magic, et son ailier fort rookie, Chuma Okeke, ça suffit à leur bonheur.

Auteur de son meilleur match en carrière, l’ancien d’Auburn a donc scoré 11 points mais il a surtout été un peu partout pour Orlando, avec 5 rebonds, 3 contres et 2 passes. Surtout, il a rentré des tirs importants pour renverser les Warriors en fin de match.

« Il a eu le cran de prendre et de réussir des gros tirs, et c’est ce qu’on veut voir avec lui », appréciait Evan Fournier dans The Athletic. « J’adore Chuma. J’aime le joueur mais j’aime la personne encore plus, parce qu’il fait les choses bien et il a le bon état d’esprit. Je suis juste content pour lui après son match et ses gros tirs. En tant que rookie, ce n’est pas rien. »

Une grave blessure au plus mauvais moment

Drafté en 2019, Chuma Okeke n’est pas un rookie classique car il a déjà passé une année dans le giron du Magic, mais dans l’antichambre de la Ligue, avec Lakeland, pour retrouver des sensations après une terrible blessure aux ligaments croisés du genou gauche… en plein tournoi NCAA !

Considéré comme une des bonnes pioches de cette Draft au vu de sa position (16e choix), il commence seulement à trouver ses repères au sein d’une équipe du Magic qui bataille face aux blessures cette saison. S’il apparaît comme un garçon timide et réservé, ce n’est pas le cas selon Terrence Ross et ses coéquipiers qui le côtoient au quotidien.

« Vous ne voyez pas le même Chuma que nous. Il est toujours en train de faire le pitre quand je le vois, c’est un mec marrant. Il fait partie de ces gars qui ne parlent pas beaucoup, mais quand ils l’ouvrent, c’est de la comédie pure. Il faut apprendre à le connaître. Il est encore très jeune. Tout ça est encore tout nouveau pour lui. Ça lui a pris un peu de temps de sortir de sa carapace. »

En l’occurrence, Chuma Okeke s’est montré décisif pour faire basculer la dynamique du match en faveur de son Magic avec deux actions en particulier. La première est en deux temps : d’abord un contre en deuxième rideau sur Steph Curry, puis un 3-points face au banc de Golden State dans la continuité de l’action. Et, quelques secondes plus tard, il rentrait un nouveau 3-points pour donner définitivement l’avantage à Orlando.

« Un compétiteur né »

« C’est un travailleur et un compétiteur né », estime Steve Clifford. « Il n’y a rien de plus important que ça : des gars dont on n’a pas à se soucier s’ils vont te donner le meilleur d’eux-mêmes ou pas. »

Après avoir lui aussi subi un contretemps en décembre dernier, une contusion osseuse sur son genou gauche, Chuma Okeke disputait hier soir son 14e match NBA en carrière seulement. C’est sa justesse et son à-propos qui séduisent le plus au final.

« C’est toujours bien de voir un jeune joueur répondre présent dans les moments importants, comme Chuma l’a fait ce soir », ajoutait Nikola Vucevic, auteur quant à lui de son 3e triple double en carrière. « Mais Chuma n’est pas timide sur le parquet. Il peut l’être hors des terrains, mais sur le terrain, il n’a pas peur. »

À l’image de sa franchise, le jeune joueur d’origine nigériane n’a pas été épargné par les pépins pour son début de carrière. Mais il prend les choses comme elles viennent, avec la bonne mentalité, c’est-à-dire en pensant d’abord à l’équipe. En toute humilité.

« J’ai le sentiment que je progresse de match en match. Je m’habitue de plus en plus à l’équipe et à jouer dans la Ligue. Je ne sais pas si c’est un tournant dans ma saison. Je l’espère mais on va simplement continuer à avancer et à travailler. »