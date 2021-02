Stephen Silas découvre les nuits blanches

En quelques semaines seulement, Stephen Silas a vu sa première expérience de coach être totalement transformée sur le fond comme sur la forme.

D’abord arrivé pour diriger une des meilleures équipes de la ligue depuis quelques saisons, une formation installée parmi les candidats au titre, avec deux MVP pour la porter, le nouveau coach de Houston s’est retrouvé avec un groupe totalement bouleversé après les échanges de Russell Westbrook et James Harden, et des ambitions bien moindres. Il doit gérer tout cela avec le rôle principal, et non plus celui secondaire du simple assistant.

« Il y a des nuits blanches bien évidemment », assure-t-il au Houston Chronicle. « On se réveille en plein milieu de la nuit, pour noter quelque chose ou penser à ce qu’on aurait pu faire différemment. On veut s’assurer aussi que les joueurs qui sont blessés font bien ce qu’ils ont à faire. »

Et ce n’est pas la période actuelle qui va permettre à Stephen Silas de retrouver des nuits paisibles. Houston est sur sept défaites de suite, depuis la blessure de Christian Wood. Mais en bon « décontracté du banc » qu’il est, il ne sombre pas dans la dépression.

« Déjà je suis de nature positive, ensuite je veux résoudre les problèmes. Donc dès qu’un défi se présente, avec un joueur blessé de plus, ou qu’on joue un match, c’est ma nature de ne pas faire parler mes émotions et d’être concentré pour trouver une solution. Régler les problèmes, c’est mon travail au quotidien. »

Le coach des Rockets élève la voix de temps en temps tout de même. Il l’a fait à la mi-temps contre les Sixers, alors que ses joueurs avaient 26 points de retard au moment de rejoindre les vestiaires. Mais il évite le plus possible de se mettre en colère et de crier, bien que les temps soient durs.

« Si j’étais toujours débordé par mes émotions, ça m’écraserait en ce moment. Après, en quelque sorte, je le suis un peu, c’est clair. Notre groupe n’est pas au complet, Christian Wood nous manque et on ne gagne plus. C’est décevant. Mais cette déception, comme mes émotions, ça n’aide pas le groupe. »