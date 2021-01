Stephen Silas, le décontracté du banc

Successeur de Mike D’Antoni, Stephen Silas avait le choix entre deux attitudes à adopter lorsque les problèmes ont commencé à s’enchaîner à Houston , soit une méthode de management à la dure, soit une approche plus détendue. Le fils de Paul Silas n’a pas voulu aller contre sa personnalité, et a ainsi réussi à garder le cap tout en restant « cool », comme si aucun des pépins rencontrés par son groupe ne pouvait l’atteindre.

Ceux-ci ont pourtant été nombreux, de la demande d’échange de Russell Westbrook, puis de James Harden, au cirque autour du retour au jeu de « The Beard », en passant par la mise en quarantaine de trois de ses joueurs majeurs (John Wall, Eric Gordon et DeMarcus Cousins). Et maintenant, c’est la cheville de James Harden qui handicape le groupe.

Plongé dans le grand bain d’entrée, Silas a toujours gardé la tête hors de l’eau, en affichant en plus un état d’esprit positif et décontracté qui a séduit son groupe, y compris Harden qui a récemment souligné « l’excellent travail » réalisé par le remplaçant de Mike D’Antoni, ou encore Wall qui lui a donné le ballon de sa première victoire en tant que coach face aux Kings.

« C’est le plus cool de toute la franchise. Il ne parle pas beaucoup, il est relax. Je l’appelle « Slim » (le maigre). Il fait du super boulot », avait souligné le meneur de jeu.

Encensé par son vestiaire

Dans un roster avec des fortes personnalités comme Harden, Silas a également dû faire preuve d’une certaine souplesse et de laisser un peu de libertés à ses joueurs majeurs, ce qui a aussi dû être apprécié. Stephen Silas a fait preuve d’adaptation, sans convictions pré-établies. Et pour l’instant, ça marche.

Le cas de PJ Tucker, initialement frustré de ne pas avoir prolongé, aurait aussi pu déraper. Il n’en a rien été, c’est même tout le contraire.

« Il est toujours cool », a-t-il glissé dans le Houston Chronicle. « C’est l’un des entraîneurs les plus cools que j’ai jamais vus dans ma vie. Il semble nonchalant, mais il ne l’est pas. C’est juste un peu sa personnalité. On apprend à le connaître en étant près de lui. Il a eu un bon état d’esprit, une assurance que l’on recherche chez un entraîneur. Il a toujours été cool et calme, comme il l’est toujours. Il a fait passer son message : sur ce qu’il voulait qu’on fasse, ce qu’il voulait qu’on accomplisse en priorité ».

Nouveau GM, Rafael Stone confirme le sentiment général ressorti du vestiaire après un mois de rassemblement, ravi de ne pas s’être trompé sur les qualités humaines de son nouvel homme fort.

« C’est vraiment un mec cool, ils ont utilisé le bon adjectif », a-t-il ajouté. « Tout ce qu’on savait sur Stephen, c’était qu’il était vraiment quelqu’un d’extrêmement intelligent et vraiment une bonne personne. On se sentait vraiment confiants sur ces deux points, et quand on s’appuie sur cette base, on devrait être capable de surmonter l’adversité. Et surmonter l’adversité fait partie du basket et du métier d’entraîneur ».

Stephen Silas en a même fait sa spécialité depuis sa prise de fonction.