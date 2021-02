Les Raptors enfoncent un peu plus les Bucks : 5e défaite de suite !

Avec Bryn Forbes dans le cinq majeur, les Bucks attaquent pied au plancher, et l’ancien Spur allume de loin sur trois actions de suite. Les hommes de Mike Budenholzer sont sérieux et appliqués, et Giannis Antetokounmpo joue le chef d’orchestre pour l’instant, et sert plusieurs caviars à ses coéquipiers. Mais les Raptors serrent la vis en défense, et Fred VanVleet tente d’accélérer le jeu. Après six minutes, les deux formations sont à égalité (14-14).

Brook Lopez allume de loin à son tour, et Norman Powell lui répond coup sur coup, bien aidé par un Pascal Siakam qui commence à noircir la feuille. L’arrière-ailier des Raptors ne rate pas un tir et il fait la misère au pauvre Pat Connaughton, qui ne sait plus quoi faire pour le stopper. Après douze minutes de très haut vol avec une intensité de playoffs, Toronto est devant (33-26) et Powell en déjà à 15 points.

Une attaque muette

Deandre’ Bembry effectue un travail énorme en défense et Aron Baynes, désormais aligné avec la seconde unité, se joue à plusieurs reprises de Bobby Portis, un peu naïf. Les Bucks sont dans le dur, quasiment à l’arrêt en attaque, ratant les tirs les uns après les autres. Toronto a fermé l’accès à la raquette à double tour, et Pascal Siakam mène la barque de son côté, alors qu’il voit son équipe prendre le large (46-32).

Le « Greek Freak » semble frustré et il fait quelques erreurs qui portent préjudice à son équipe. Les joueurs de Nick Nurse ont complètement mis la main sur les débats, et Mike Budenholzer grimace. Chris Boucher et Matt Thomas sont efficaces en sortie de banc, et le Québécois montre une nouvelle fois qu’il est en course pour le titre de Most Improved Player. La sécheresse offensive des Bucks dure et Khris Middleton perd beaucoup trop de ballons (5 déjà !) en multipliant les mauvais choix en attaque. À la mi-temps, le score est presque surréaliste dans la NBA actuelle : 58-41 !

Dante DiVincenzo tente de rallumer la flamme des siens dès les premières séquences de la seconde période, mais son équipe est encore amorphe, presque sonnée, pas inspirée du tout. La machine canadienne marche à plein régime, et les hommes de Nick Nurse exécutent parfaitement le plan de jeu. Antetokounmpo patine dans la semoule, et ses partenaires semblent perdus sur le parquet, malgré les encouragements de Thanasis Antetokounmpo sur le banc (78-59).

Les Raptors tout en maîtrise

L’ancien joueur du Panathinaikos entre justement sur le terrain, et il gobe un rebond en haute altitude sur la truffe de Boucher, puis donne un beau caviar à son étoile de frère qui conclut sur un panier plus la faute pour redonner un semblant d’espoir à son équipe. Son énergie est débordante, et sa défense sur Siakam soulage son équipe, bien encouragé par Giannis qui apprécie ce qu’il voit. Mais VanVleet vient fourrer son nez dans les affaires de la famille grecque, et il inscrit de précieux points en pénétration, prenant les clés du camion pour son équipe. À la fin du quart-temps, ce sont toujours les visiteurs qui sont à l’avance (85-72).

Le cadet des Antetokounmpo reprend confiance, et les Bucks peuvent croire au hold-up malgré une prestation collective très moyenne. Mais OG Anunoby leur colle deux dunks sur jeu posé, et les Raptors éteignent rapidement la flamme des locaux, qui retombent dans leurs travers. Pascal Siakam s’impose comme leader, et il va provoquer le « Greek Freak » dans la peinture, et convertir des points « musclés » poste bas.

À six minutes du terme de la rencontre, les Raptors sont toujours bien en place (97-83). Powell n’a pas froid aux yeux, et il prend ses responsabilités en prenant tous les tirs qui lui sont (quasiment) offerts sur un plateau. Siakam poursuit son oeuvre près du cercle, ce qui commence fortement à énerver Forbes, qui commet deux grosses fautes pleines de frustration sur l’ailier fort camerounais.

Les Raptors déroulent leur jeu, sereinement, en gardant leur calme en toutes circonstances. Antetokounmpo prend une nouvelle faute offensive et sort du terrain, le regard noir. Les Bucks s’inclinent pour la 5ème fois d’affilée (110-96). Une première depuis 2017.