Les Nuggets ont trouvé leur équipe de G-League

Pendant des années, les Nuggets ont envisagé d’avoir leur propre équipe de G-League, et selon le Denver Post, ils auraient enfin trouvé leur bonheur. Le quotidien rapporte que la franchise du Colorado deviendra la 28e à posséder sa propre équipe de G-league, et il s’agira en fait d’un « transfert ». A la fin de la saison, le Grand Rapids Drive ne sera plus la propriété des Pistons, et les Nuggets ont sauté sur l’occasion pour se l’offrir moyennant neuf millions de dollars.

Selon le Post, la franchise devrait rester dans le Michigan dans un premier temps, mais les Nuggets pourront donc y former leurs jeunes avec le staff de leur choix. Quant aux Pistons, ils avaient prévu de racheter les Northern Arizona Suns, propriétés des Phoenix Suns, et de les déménager à Wayne State.

Si tout cela se concrétise, 28 franchises auront une équipe de G-League la saison prochaine, et seuls Phoenix et Portland devront envoyer leurs jeunes dans des équipes qui ne leur appartiennent pas.