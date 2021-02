La monté en puissance des Nets ne se fera pas en un claquement de doigts. À l’association Irving/Durant naissante est venue s’ajouter l’arrivée de James Harden, qui a bouleversé la composition de l’effectif. Toujours est-il que le talent est bien là et qu’il n’est question que de temps avant que le groupe de Steve Nash ne donne sa pleine mesure.

La rencontre de la nuit a sans doute été une étape dans l’ascension de Brooklyn. Tout a fonctionné à merveille malgré l’absence de KD. À commencer par les deux leaders aptes, Kyrie Irving, auteur d’une masterclass à 40 points (à 15/22 au tir dont 9/11 de loin), et James Harden qui a réussi son cinquième triple-double en 15 matchs sous ses nouvelles couleurs, mais aussi un « supporting cast » à la hauteur, notamment en terme d’adresse extérieure, Brooklyn ayant scellé un nouveau record de franchise avec 27 paniers inscrits (sur 47 tentatives) derrière l’arc.

« C’est le type de sortie offensive dont nous sommes capables », a ainsi glissé Steve Nash, qui sait pertinemment que l’axe de travail principal réside davantage dans la défense.

James Harden déclare sa flamme à « Uncle Drew »

James Harden a particulièrement aimé le visage de son équipe, confiant dans le fait que les Nets se rapprochent de ce qu’il avait imaginé en venant s’associer à Kyrie Irving et Kevin Durant.

« C’était le projet en venant ici, ce match en lui-même. De haut en bas, peu importe quand on fait appel à toi, tu dois être prêt à entrer en jeu et à contribuer, peu importe ce que ça demande. Je trouve que chacun des gars a cet état d’esprit, ce qui donne déjà à cette équipe un statut d’équipe prête pour le titre », a-t-il déclaré.

« The Beard » n’a pas été en reste et a régalé avec ses 29 points, 13 rebonds, 14 passes décisives mais il a toutefois confié toute son admiration pour le jeu de Kyrie Irving, et l’impression de facilité qu’il dégage parfois.

« C’est un film. C’est comme un show. Parfois, j’oublie que je suis sur le terrain. Il fait paraître ses tirs si faciles. C’est une des raisons pour lesquelles je suis ici », a-t-il confié.

Un enthousiasme partagé par Jeff Green, également précieux dans sa mission de « role player » hier : « C’est un magicien avec le ballon. Comme je l’ai déjà dit une fois, j’aime le regarder quand il est dans la zone. C’est un sacré joueur, et je suis content d’être de son côté et non du côté opposé cette année ».