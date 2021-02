Les Sixers en quête d’un meneur remplaçant ?

Doc Rivers l’admet aisément : il cherche encore des solutions par rapport à son banc. L’apport des remplaçants des Sixers est ainsi très déséquilibré par rapport à celui des titulaires de l’équipe.

Le cinq classique (Seth Curry, Danny Green, Ben Simmons, Tobias Harris et Joel Embiid) est ainsi la combinaison largement la plus utilisée par l’entraîneur et c’est logique car elle est très efficace (+11.4 points inscrits sur 100 possessions) sauf que derrière, les rares groupes ayant un « NetRating » positif avec des remplaçants sont ceux comprenant Shake Milton. Sans lui, Philadelphie peine à trouver des formules qui fonctionnent en sortie de banc.

D’après Jason Dumas, les Sixers seraient donc sur la piste d’un meneur d’expérience pour stabiliser l’ensemble derrière le cinq majeur, en cas de blessure de Shake Milton, et alors que Tyrese Maxey connait des hauts et des bas.

Il évoque les noms de Delon Wright, actuellement aux Pistons, et de George Hill, de passage au Thunder.

Avec la reconstruction qui est pleinement lancée à Detroit, mais également à Oklahoma City, les deux hommes sont clairement accessibles afin de stabiliser le banc de Philly. Reste à savoir à quel prix…