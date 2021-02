John Wall tourne la page Wizards mais pas celle de Washington

Séquence émotion à la Capital One Arena cette nuit où John Wall effectuait son grand retour, pour la première fois après son échange qui l’avait envoyé à Houston. Même s’il garde sans doute une dent contre le « front office » des Wizards, le meneur a déclaré qu’il allait définitivement tourner la page, et se remémorer tout ce qu’il a fait à Washington en dehors du basket, notamment au niveau des actions sociales.

« J’ai fait de grandes choses ici que je veux continuer, et je me souviendrai de mes actions, en étant avec Miyah (fillette décédée d’un cancer) et avec Bright Beginnings, pour l’école de la seconde chance de Ketcham Elementary. Les élèves de CM2 savent que j’ai un deal avec eux et que je veux continuer » a-t-il déclaré après le match. « J’ai gagné le « Community Assist Award » en venant en aide à DC. Ce sont les choses dont je vais continuer de parler, mais tout ce qui concerne les Wizards ou la façon dont le trade s’est déroulé, c’était la dernière fois que j’en parle. J’ai oublié tout ça et je vais de l’avant avec ma nouvelle franchise à présent. »

Bradley Beal, la marque de son héritage

Auteur de 29 points et 11 passes décisives, le meneur a pris plaisir a retrouver son ancien parquet, même si tout n’était pas « comme avant ». Les fans lui ont manqué, une en particulier : sa mère, décédée en décembre 2019 et qui n’aura donc pas vécu le retour en grâce de son fils.

« Je suis une personne émotive et passionnée. Je l’ai été pendant dix ans. Je voulais voir ces gens et les voir ici pour me soutenir. C’était clairement difficile, aussi parce que j’aurais voulu que ma mère soit là pour mon premier retour à DC, dans les tribunes. Elle a été avec moi à chaque moment, et de savoir qu’elle n’est pas là, c’était dur. Elle aurait probablement été au rang 10, section G… Je n’ai pas eu l’opportunité d’avoir ça, mais je sais qu’elle me surveille de près et qu’elle est très fière de mon retour. Mais ça aurait été génial de la voir ici ».

Bien présent en revanche, Bradley Beal a donné du fil à retordre aux Rockets avec ses 37 points. Les deux joueurs ont grandi ensemble à Washington et prendront toujours plaisir à se retrouver, pour se livrer des duels intenses.

« On se donne à fond, on se défie, on défend l’un sur l’autre, on se pousse », a glissé Bradley Beal. « Même ce soir, on se poussait l’un l’autre, à s’encourager à mieux jouer, c’est juste l’esprit de compétition qui nous anime. C’est notre nature. Je crois que c’est ce qui nous a poussés à devenir ce qu’on est tous les deux. Donc, je suis vraiment impatient de pouvoir me mesurer à lui pour le reste de ma carrière, aussi fou que cela puisse paraître ».