Jordanesque Clarkson : 40 points en 29 minutes !

La campagne de Jordan Clarkson en tant que meilleur 6e homme de l’année se porte bien. L’arrière du Jazz vient de claquer 40 points, dont un 8/13 à 3-points qui le fait rentrer dans le livre des records de sa franchise, qui vient d’enchaîner un 19e succès sur ses 20 derniers matchs !

Ses coéquipiers ont chanté à l’unisson ses louanges après le match. Il faut dire qu’avec un seul match sous les 10 points cette saison, et 17 points de moyenne en sortie de banc, il réalise une saison tout feu tout flamme pour un Jazz brûlant, au sommet de la Ligue avec le meilleur bilan de la saison (23-5).

« Je n’ai jamais joué avec un gars comme JC dans ma carrière, sur et hors du terrain », explique Joe Ingles. « C’est assez cool de pouvoir jouer avec quelqu’un qui est si concentré et en même temps si à l’aise avec ce rôle. Il a rentré un 3-points avec la faute alors que j’allais rentrer en jeu, et le coach m’a dit de le laisser. Et puis, il ne va pas aimer que je dise ça, mais il a merdé en défense et le coach m’a alors dit de retourner à la table de marque. Mais il a de nouveau rentré un 3-points dans la foulée. J’étais prêt à retourner sur le banc et lui laisser encore quelques minutes mais il y a finalement eu temps-mort. Je me suis excusé de rentrer à sa place mais il était content. »

Entré en jeu en premier quart-temps, alors que le Jazz ramait à -10, Jordan Clarkson n’a pas mis longtemps à faire chauffer le poignet. Trois minutes, et quatre paniers à 3-points, plus tard, Utah était non seulement revenu dans la course mais le 6e homme ne faisait aussi que commencer son festival.

« Quand Jordan est entré en jeu et a réussi cette performance, c’est quelque chose qu’on avait déjà vu, mais c’était à un autre niveau », souriait Quin Snyder. « Il nous a permis de rester dans le match. On est resté à portée des Sixers, grâce à lui. Il n’est pas réservé et on ne veut pas qu’il le soit. Je crois en lui et ses coéquipiers aussi. »

« Mes coéquipiers et le staff me donnent confiance en moi »

En pleine confiance cette saison, sa meilleure en carrière après sa première année à Cleveland en 2018/19 (16.8 points), Jordan Clarkson est pour le coup devenu le premier joueur du Jazz sur ces trente dernières années à réussir un match à 40 points en sortant du banc. Et avec ses 8 réussites à 3-points, il rejoint Jeff Hornacek et Rodney Hood dans le livre des records de la franchise.

« Les gars viennent toujours me voir sur le banc pour me dire de continuer à shooter. Même quand je ne suis pas dans un bon soir, ou si j’ai la main chaude, ils me disent de shooter peu importe ce qui se passe. Mes coéquipiers et le staff me donnent confiance en moi car ils me parlent continuellement. Ils me poussent. Ce n’est que de l’amour et j’apprécie vraiment, je suis heureux qu’ils m’acceptent comme ça. »

Cherchant simplement à prendre les tirs « disponibles » comme il le soufflait à son assistant coach, Keyon Dooling, Jordan Clarkson figure en tout cas comme le grand favori au titre de meilleur sixième homme de l’année. Ses coéquipiers l’ont tous déclaré unanimement sur les réseaux sociaux après coup.

« En fin de compte, je fais simplement ce que le coach prône, ce que l’on se dit les uns aux autres dans les vestiaires, à savoir d’être agressif quand on rentre en jeu et de prendre les tirs qui sont disponibles », conclut-il. « Quand j’entre en jeu, je fais ce que le coach veut que je fasse et ce pour quoi mes coéquipiers ont confiance en moi : prendre des tirs et créer du jeu. Ça ne change pas : qu’on soit à +20 ou à -15, c’est mon rôle dans l’équipe. »

Même un des rivaux dans la course à ce trophée convoité, Bobby Portis, ne peut que s’incliner…

https://twitter.com/spidadmitchell/status/1361559232512892932