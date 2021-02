Le 12 février 2005, Allen Iverson signe son record en carrière

Englués dans une saison 2004/05 assez moyenne, les fans des Sixers ont pu exploser ce 12 février 2005 face à la remarquable et historique performance de leur star, Allen Iverson.

Face à une équipe d’Orlando composée de Dwight Howard, alors rookie, ou de Grant Hill et Steve Francis, « The Answer » va offrir un spectacle mémorable, qui va emballer tout le public du Wells Fargo Center. La communion entre le MVP 2001 et les fans étant totale.

« C’est là qu’on a la chair de poule », avait réagi Allen Iverson après la rencontre. « On ne le sent pas quand les shoots tombent dedans. C’est quand les fans commencent à aimer ce qu’on fait que cela arrive. Quand le public est debout, qu’il se sent bien, alors je me sens bien moi aussi. Ils ont apprécié ce moment et vont s’en souvenir pour le restant de leur vie. »

Le quadruple meilleur marqueur de la ligue, qui remportera son dernier titre dans ce domaine cette même saison 2004/05, a mis les formes avec 60 points à 17/36 au shoot et 24/27 aux lancers-francs. Soit deux petites unités de plus que son précédent record en carrière, qui datait de 2002, de 58 points contre Houston.

« Un record en carrière et une victoire : c’est comme ça qu’on imagine les choses dans nos rêves », ajoute-t-il.

Pour réaliser cette prestation, Iverson a fait du Iverson (en ajoutant 6 passes et 5 interceptions). Il a multiplié les courses, les slaloms, les contre-attaques avec sa vitesse.

Il a ajouté des tirs à mi-distance et deux paniers primés. Dans le détail, cela donne 17 points en premier quart-temps, 11 en deuxième, encore 11 en troisième et enfin 20 points dans le dernier.

« J’ai attaqué, attaqué et encore attaqué toute la soirée », résume le Hall of Famer. « Voilà pourquoi j’ai autant été sur la ligne des francs-francs. »